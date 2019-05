AVEZZANO: CORSO FORMAZIONE CONFESERCENTI SU SBLOCCA CANTIERI

Pubblicazione: 07 maggio 2019 alle ore 17:19

AVEZZANO - Confesercenti Abruzzo, con le sue strutture formative, Cescot e Adriatica Servizi, e la collaborazione di Consulenzaappalti.net, struttura specializzata nella consulenza e servizi a 360 gradi ad imprese e stazioni appaltanti nel settore degli appalti, organizza il Corso di Formazione "Decreto Sblocca Cantieri per le Pmi e Pubblica amministrazione".

L'appuntamento è per mercoledì 22 maggio, con inizio alle 9, presso la residenza Dei Marsi, ad Avezzano.

Il corso ha la finalità di illustrare le rilevanti ed impattanti novità per Pmi e Stazioni appaltanti introdotte dal decreto Sblocca cantieri in materia di partecipazione agli appalti di lavori, servizi e forniture, fornendo ai partecipanti strumenti operativi per l'applicazione delle nuove regole. Saranno inoltre approfondite le misure previste dal decreto per favorire la ricostruzione post-sisma in Abruzzo.

"Il decreto-legge Sblocca cantieri - si legge in una nota - prevede un'ampia serie di modifiche e integrazioni del Codice dei contratti pubblici, finalizzate a semplificare le procedure di affidamento degli appalti (in particolare quelli di valore inferiore alle soglie comunitarie e per lavori pubblici) e ad ottimizzare alcuni istituti (come il subappalto).

Inoltre, il decreto, non si limita a regolare il settore dei lavori pubblici, ma contiene importanti misure a favore di tutte le imprese che partecipano ad appalti, anche nei settori dei servizi e delle forniture. Penso, ad esempio, alle norme su anticipo del 20% del valore del contratto, appalti sotto soglia, requisiti di partecipazione ex articolo 80, anomalia dell’offerta, subappalto.

Il corso è rivolto a: titolari e/o dipendenti di imprese che partecipano ad appalti di lavori, servizi e forniture; Rup, dirigenti e funzionari addetti alle procedure di gara di stazioni appaltanti (Enti Locali, Amministrazioni Statali, Aziende Sanitarie, Aziende a partecipazione pubblica, ecc.); Fornitori della Pubblica Amministrazione; Liberi professionisti interessati alla materia.

Docente sarà l’avvocato Angelo Lucio Lacerenza del Foro di Roma, specializzato nel settore degli appalti pubblici, consulente per imprese private, stazioni appaltanti, associazioni di categoria ed organizzazioni del terzo settore.

Per info rivolgersi alla Confesercenti Abruzzo, sede di Avezzano, in Via Roma 242, Referente Carlo Rossi, tel. 349.2669699 email: [email protected] .