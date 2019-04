AVENGERS ENDGAME: I REGISTI RUSSO HANNO ORIGINI ABRUZZESI, LA NONNA DI SPOLTORE

Pubblicazione: 29 aprile 2019 alle ore 18:29

L'AQUILA - Avengers Endgame, il film campione d'incassi che in questi giorni sta monopolizzando le attenzioni di tutto il mondo, parla abruzzese.

Nelle sale Usa dove la pellicola Disney-Marvel è uscita giovedì in contemporanea con 21 paesi del mondo, ha raccolto una media di 75 mila dollari a sala.

A firmare il successo la regia dei fratelli Anthony e Joe Russo che in più di un'occasione hanno dichiarato di avere origini italiane e, in particolare, sono per metà siciliani e per metà abruzzesi, più precisamente di Spoltore (Pescara).

A riportare la notizia, a seguito di una segnalazione: "controlla bene l'albero genealogico dei fratelli Russo perché non ne parla mai nessuno ma...", è la pagina Facebook L'abruzzese fuori sede.

"I due registi sono cresciuti nel quartiere italiano di Cleveland, la loro nonna (abruzzese) parlava praticamente solo in dialetto e l'Italia ha influito su tutto il loro lavoro... In particolare l'Abruzzo ha influito sulla panza, come al solito", si legge sulla pagina dell'Abruzzese fuori sede.