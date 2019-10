AUTONOMIA DIFFERENZIATA: FINA, ''BENE MINISTRO BOCCIA CON STRADA CONFRONTO''

Pubblicazione: 18 ottobre 2019 alle ore 16:04

L'AQUILA - “Esprimo gratitudine al Ministro per gli Affari regionale Francesco Boccia per la sua presenza oggi in Abruzzo. Su un tema così importante e decisivo come l’autonomia differenziata, e più in generale della riforma dello Stato, ha scelto correttamente la strada dell’ascolto e del confronto”.

Lo dichiara il segretario del Pd Abruzzo, Michele Fina dopo l’incontro di oggi del Ministro Boccia con il presidente della Regione Abruzzo, i rappresentanti della Giunta regionale e i consiglieri di maggioranza e opposizione.

Per Fina “è troppo delicata e decisiva la questione dell’autonomia differenziata per farne strumento, come si è fatto in passato, di contrapposizione e propaganda. Va ripensata con l’ascolto dei rappresentanti delle istituzioni e dei territori, una riforma che sia strumento di coesione, e tuteli i diritti e le aspettative delle regioni più deboli. Lo stile del Ministro Boccia, oltre che utile, è una lezione di cultura delle Istituzioni che tutti dovrebbero imitare”.