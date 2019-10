AUTONOMIA: BELLACHIOMA (LEGA), ''CON BOCCIA C'E' RALLENTAMENTO''

Pubblicazione: 18 ottobre 2019 alle ore 18:53

PESCARA - "Non si tratta di essere cronometristi: l'autonomia è una delle nostre battaglie fondamentali. Non ho ancora in mano elementi sufficienti per capire se la sua azione sia di supporto o meno, ma abbiamo rilevato un rallentamento rispetto ad una procedura già avviata".

Lo dice il parlamentare abruzzese Giuseppe Bellachioma (Lega), commentando le dichiarazioni del ministro Boccia dopo l'incontro con il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, a Pescara.

"La sensazione - osserva il deputato - è che con la proposta di legge quadro lui voglia investire il Parlamento, che richiede tempi lunghi e che tutto questo serva per perdere tempo. L'iniziativa della legge quadro, inoltre, tende a ricentralizzare lo Stato rispetto a ciò che la Lega chiedeva".