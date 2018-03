AUTO: MARCHIO AUDI TORNA IN ABRUZZO, SEDE

A PESCARA, POI FILIALI IN PROVINCIA L'AQUILA

Pubblicazione: 03 marzo 2018 alle ore 08:00

PESCARA - Dopo due anni torna ufficialmente in Abruzzo il prestigioso marchio automobilistico Audi.

La società M&M Zentrum Group srl, che fa parte del gruppo Dynamin Holding, ha avuto in esclusiva la concessione per Abruzzo e Molise del brand tedesco.

Il quartiere generale è a San Giovanni Teatino, lungo l’Asse Attrezzato, nelle immediate vicinanze di Pescara, in una struttura all’avanguardia e in una posizione molto strategica, dove, oltre alla vendita del nuovo e all'officina autorizzata, è in funzione il sevizio ufficiale ricambi.

Secondo quanto si è appreso, nell'ambizioso programma degli imprenditori della società M&M Zentrum Group srl, c'è in prospettiva l'apertura di filiali in altre province, a partire da quella dell'Aquila.

La nuova concessionaria è aperta da alcune settimane: l’8 marzo prossimo è in programma l’evento di presentazione che si annuncia in grande stile.

Nella nuova concessionaria sono impiegate complessivamente circa 20 persone, in possesso delle certificazioni rilasciate dalla Casa Madre, che sono considerate "professionalità preziose del territorio": la gran parte del personale è stata riassorbita dalla precedente esperienza.

La guida organizzativa e strategica è affidata a manager provenienti da Roma.

"Siamo soddisfatti di aver raggiunto un risultato che permette di riproporre agli abruzzesi e ai molisani un marchio di automobili di fama mondiale - si sottolinea da ambienti vicini ai nuovi concessionari -. Siamo anche soddisfatti di aver riassorbito personale all’altezza e quindi di aver ridato serenità alle loro famiglie".