AUTO INVESTE FAMIGLIA A MONTESILVANO, GRAVE BIMBO DI 5 ANNI

Pubblicazione: 27 dicembre 2019 alle ore 19:38

MONTESILVANO - Le condizioni del bambino sono gravi: è ricoverato in prognosi riservata. Ha riportato un politrauma, con trauma cranico commotivo e trauma toracico.

I due adulti - l'uomo ha 58 anni e la donna 46 - sono ancora in Pronto soccorso per accertamenti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

L'auto che li ha investiti, una Ford Fiesta guidata da una 60enne, stava svoltando da viale Abruzzo su corso Umberto, in direzione Pescara, mentre la famiglia attraversava il corso in direzione mare-monti.

Dopo averli travolti, il veicolo ha trascinato i tre per diversi metri e poi ha finito la sua corsa contro un'auto in sosta. La conducente si è fermata; i soccorritori l'hanno trovata in stato di choc.

Non è chiaro se la famiglia fosse sulle strisce pedonali o meno. In quel punto il semaforo è verde contemporaneamente sia per chi si immette su corso Umberto dalla strada laterale sia per i pedoni.

Gli agenti della Polizia municipale, diretti dal comandante Nicolino Casale, si stanno occupando degli accertamenti, anche attraverso la visione delle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona.