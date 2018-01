AUMENTI A24-A25: VERRECCHIA, ''ORA ABBONAMENTI SCONTATI DEL 30 PER CENTO''

Pubblicazione: 06 gennaio 2018 alle ore 19:00

AVEZZANO - "Ritengo positiva l'apertura e l'attenzione del ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio verso i pendolari abruzzesi con l'auspicio che arrivino già dall'inizio della prossima settimana atti formali con la Società di gestione, valutando anche l'opportunità di abbonamenti settimanali o mensili con l'abbattimento di almeno il 30 per cento per i pendolari che utilizzano la A24 e la A25 per motivi di lavoro o di studio".

Così il deputato abruzzese Massimo Verrecchia, subentrato nei giorni scorsi al dimissionario Filippo Piccone, ex Pdl, alternativa popolare e gruppo misto, sulla vicenda del caro pedaggi sulle autostrade A24 e A25 che collegano l'Abruzzo e il Lazio. Verrecchia ha già presentato una interrogazione parlamentare ed ha anticipato "l'eventuale ricorso ad una class action".

"Non è possibile che nelle tratte autostradali abruzzesi il pedaggio superi il costo del carburante per il loro transito. Continueremo la nostra azione politica contro tali aumenti utilizzando gli strumenti normativi ed i mezzi istituzionali per eliminare e ridimensionare questi aumenti che negli ultimi 15 anni hanno raggiunto circa il 200 per cento", conclude.