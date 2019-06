ATTIVITA' PRODUTTIVE: FEBBO, ''APPROVATO BILANCIO ARAP. BASTA POLEMICHE, ENTE SIA RIFERIMENTO IMPRESE''

Pubblicazione: 29 giugno 2019 alle ore 16:59

PESCARA - “Nella seduta del Consiglio Arap, azienda regionale Attività Produttive, di ieri è stato approvato con voto favorevole e all’unanimità il bilancio 2018 con un utile paria a euro 158.725,00 alla presenza dei propri componenti il presidente Giampiero Leombroni e dei consiglieri Giuseppe Savini e Carmen Ranalli”.

Ad annunciarlo è l’assessore regionale alle Attività Produttive, Mauro Febbo, che spiega come “questo risultato positivo è stato ottenuto nonostante sia stato svalutato per circa euro 5.000.000 il credito vantato nei confronti di Cam, a cui Arap eroga servizi di depurazione e reti idriche, essendo l’Azienda avezzanese stata posta in procedura concorsuale. Peraltro alcuni giorni orsono anche Arap Servizi srl, società in house providing di Arap, ha approvato il proprio bilancio 2018 con un utile di oltre 750.000 euro. Complessivamente le due Aziende nel 2018 hanno realizzato un volume di affari di circa 25 milioni di euro. A fronte di questi dati certamente positivi e rassicuranti, decade ogni dubbio in ordine alla solidità dell’Azienda che, per il corrente anno e, soprattutto dal prossimo, sarà il punto di riferimento regionale per tutte le attività produttive e per le relative infrastrutture”.

Leombroni, presidente in scadenza dell'Arap, nei giorni scorsi, come ricordato da Casartigiani L'Aquila, ha dichiarato che il "progetto di bilancio dell'esercizio 2018 espone situazioni non veritiere".

Tra l'altro proprio Leombroni si è reso protagonista di un fatto ritenuto da molti "singolare": ha votato a favore del bilancio.

Un'autodenuncia quella di Giampiero Leombroni, di fatto esautorato dalla Giunta di centrodestra in base al meccanismo dello spoils system.

"Il bilancio dell'Arap è falso": così, come riportato dal Centro, il manager scelto cinque anni fa dal centrosinistra ha deciso di uscire di scena con una lettera shock inviata al governatore Marco Marsilio e al presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.

“L'Arap, pensata e realizzata per essere elemento di traino dello sviluppo industriale della Regione ha un ruolo centrale nella realizzazione del Masterplan, rimasto finora pressoché inattuato. Pertanto – conclude Febbo – la Regione ha idee molto chiare come sviluppare il lavoro da mettere in campo e soprattutto attraverso il valore, le competenze e professionalità dei suoi 120 dipendenti Arap che ringrazio. Infatti attraversa la nuova Governance dell’Arap che la Regione Abruzzo si appresta a nominare si vuole continuare ad essere un modello di riferimento, e velocizzare la progettazione e realizzazione di opere e infrastrutture strategiche per la nostra economia regionale”.