ATRI, IL MESSAGGIO DEL SINDACO ALLA SCUOLA: ''TANTE NOVITA' POSITIVE''

Pubblicazione: 01 settembre 2019 alle ore 12:12

ATRI - “Inizia domani, lunedì 2 settembre 2019, la vita amministrativa del nuovo anno scolastico, mentre lunedì 16 settembre riprenderanno le lezioni, desidero fare i miei più cari auguri agli alunni e al personale della scuola di cui anche io mi onoro di fare parte". Con queste parole il sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti, esprime il suo augurio a tutto il mondo della scuola in vista del nuovo anno scolastico e contestualmente elenca le tante novità, relative alla scuola, che caratterizzano la città di Atri.

"Sarà un anno all'insegna delle novità positive per le scuole atriane: a breve l'asilo nido sarà messo a norma, la scuola primaria – grazie anche alla collaborazione con tutto il personale e in particolare con il dirigente scolastico, professor Achille Volpini - tornerà a usufruire della nuova ala ristrutturata e l'amministrazione comunale è fortemente decisa a far sì che i lavori di ristrutturazione dell'intero edificio siano conclusi celermente”.

“La novità più significativa – prosegue il primo cittadino – riguarda il Palazzo Cardinal Cicada che, dopo 47 anni, è stato restituito alla città e torna alla sua destinazione naturale: ospitare una scuola. Sarà, infatti, la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore Adone Zoli, scissosi recentemente con il nascente Liceo Illuminati, il quale sarà diretto dalla dottoressa Daniela Magno e resterà in via Finocchi. Un risultato importante che si è potuto raggiungere grazie all’opera delle giunte guidate da Gabriele Astolfi e in particolare dell’assessore Francesco Filiani che si adoperò concretamente per la ristrutturazione e dell’Assessora Alessia Faiazza che ha portato avanti la messa a norma dell’impianto antiincendio e, non ultimo, attraverso le opere realizzate dall'amministrazione provinciale con fortissima celerità grazie al delegato atriano Domenico Pavone, al delegato all’edilizia scolastica Luca Frangioni, ma primo su tutti al Presidente Diego Di Bonaventura. La scuola rivitalizzerà l'intero quartiere di San Domenico con 200 alunni, con i collaboratori scolastici e con gli uffici amministrativi e della dirigenza, che è stata affidata alla professoressa Paola Angeloni. Il Palazzo Cardinal Cicada, inoltre, la cui apertura a breve sarà inaugurata, nell’ultimo piano ospita 27 mini alloggi con servizi, spazi questi che saranno destinati a tutte le scuole di Atri per ospitare gli alunni coinvolti nei progetti con l’estero, come il Progetto Erasmus e altri. Colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa Magno e la segreteria tutta per la consistente mole di lavoro che hanno affrontato per realizzare lo sdoppiamento degli istituti superiori, sacrificando le ferie estive. Saluto la nuova dirigente Angeloni e le auguro un lavoro sereno e proficuo nel nuovo Istituto Zoli, offrendole tutta la mia collaborazione. A tutti i ragazzi auguro un anno pieno di stimoli e soddisfazioni in questa meravigliosa città che è la nostra, la vostra Atri”.



“Per la nostra città – aggiunge l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Atri, Domenico Felicione – l’anno scolastico 2020/2021 sarà caratterizzato da novità importantissime per tutti i gradi di istruzione, dalle strutture all’offerta formativa. La nostra cittadina, infatti, continua a essere riferimento non solo per gli studenti atriani, ma anche della costa, della Valle del Fino a anche da altri territori limitrofi ottenendo attestazioni di qualità significative e importanti, per questa ragione continueremo a investire nella qualità e nel servizi per i nostri studenti e per le loro famiglie. Ringrazio il sindaco Ferretti per il prezioso lavoro svolto e auguro a tutti gli studenti e gli operatori della scuola un anno scolastico pieno proficuo e ricco di soddisfazioni”.