ATRI: BOOM DI ISCRIZIONI ALLE SCUOLE SUPERIORI, SINDACO ALLA RICERCA DI NUOVE AULE

Pubblicazione: 06 febbraio 2020 alle ore 17:01

ATRI - Ad Atri è boom di iscrizioni agli istituti scolastici superiori.

In seguito alla scadenza delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021, il sindaco Piergiorgio Ferretti fa il punto della situazione: "l’impegno dell’Amministrazione comunale, nei prossimi mesi deve essere volto e sarà incentrato, come negli anni scorsi, alla ricerca di nuovi spazi ove collocare le nuove aule necessarie derivanti dall’ulteriore crescita degli Istituti Scolastici atriani. Infatti, a seguito della recente scadenza delle iscrizioni agli Istituti Superiori, si registra un aumento degli studenti sia nel neonato Polo Liceale 'Illuminati' che nell’Istituto di Istruzione Superiore 'A. Zoli' che necessiteranno, pertanto, di ulteriori aule".

"Per questo - spiega il primo cittadino - l’Amministrazione si concentrerà, di concerto con la Provincia di Teramo competente in materia di edilizia scolastica per gli Istituti Superiori, a reperire ulteriori spazi nel Palazzo Cardinal Cicada ove è in fase di realizzazione la palestra, unitamente agli spogliatoi, e che già ospita da quest’anno 8 aule, oltre l’Ufficio di Presidenza e di Segreteria".

"Sarà, quindi, proprio il Palazzo Cardinal Cicada – continua il sindaco - a ospitare le nuove aule che saranno realizzate nel piano terra, a fianco della nuova palestra e degli spazi adibiti a spogliatoi, cosicché gli alunni potranno svolgere le lezioni in una struttura all’avanguardia, suggestiva dal punto di vista architettonico con il grandioso chiostro che tra un mese tornerà a brillare per tutta la collettività e il personale scolastico. Per questo ho già intrapreso contatti con la dirigente scolastica e con la Provincia di Teramo al fine di consentire che tutti gli attori interessati da questo intervento siano coinvolti".

Il sindaco di Atri plaude anche "all’incisivo operato del Polo Liceale 'Illuminati' che vanta il Liceo Linguistico più scelto dagli studenti tra i 5 presenti nella Provincia di Teramo rallegrandosi del fatto che, dopo oltre 30 anni, ripartirà il secondo corso del Liceo Classico".

Ferretti inoltre interviene sulla proposta avanzata da Paolo Basilico di Abruzzo Civico, circa l’opportunità di affidare in gestione il bar sito all’interno del Teatro Comunale all’Istituto Professionale Alberghiero dell’I.I.S. “A. Zoli” dichiarando: "Mi limito a dire che è quantomeno singolare pensare di fare gestire un esercizio commerciale, come un bar, a studenti impegnati nelle lezioni scolastiche e, peraltro, non frequentanti in Atri, senza contare ulteriormente le insormontabili problematiche che ne scaturirebbero".