ATLETICA: L'ABRUZZESE SABBATINI CAMPIONESSA ITALIANA SUI 1.500 METRI, ''ORGOGLIO DELLA NOSTRA TERRA''

Pubblicazione: 22 febbraio 2020 alle ore 19:32

TERAMO - L'abruzzese Gaia Sabbatini, portacolori dell’Atletica Gran Sasso Teramo, è campionessa italiana indoor sui 1.500 metri.

"Da teramano sono emozionato e orgoglioso di questa giovane atleta che porta la nostra terra sul gradino più alto di un ambito podio", commenta il consigliere regionale Sandro Mariani, capogruppo di Abruzzo in Comune.

"Le vittorie della Sabbatini sono il risultato della dedizione personale e di una realtà sportiva, quella dell'Atletica Gran Sasso da cui proviene e nella quale è cresciuta, che svolge un ruolo encomiabile nella nostra Comunità: avvicinare i giovani alla bellezza dello sport, del sacrificio, della determinazione. Gaia Sabbatini è modello importantissimo per Teramo e per l'Abruzzo: per i suoi giovani e per la voglia di riscatto e rilancio di cui il nostro territorio ha tanto bisogno".

"Chiedo all’assessore allo Sport della Regione, Guido Liris, di tradurre l'immensa ricchezza che la Sabbatini rappresenta per tutti noi, in un riconoscimento concreto che sia in grado di suggellare l'impresa dell'atleta teramana delle Fiamme Azzurre e che sia occasione per ridare la giusta visibilità a tutto il mondo dello sport", conclude Mariani.