ATERNO GAS & POWER: CRESCITA E NUOVE ASSUNZIONI, PRONTO IL PIANO INDUSTRIALE

Pubblicazione: 08 giugno 2019 alle ore 15:33

L’AQUILA - Aterno Gas & Power, società aquilana di vendita di gas ed elettricità, guarda al futuro con una ambiziosa strategia di sviluppo: il nuovo piano industriale prevede, tra le altre cose, il consolidamento della leadership in Abruzzo e l’espansione strutturale fuori dai confini regionali a cominciare dalle regioni limitrofe Lazio e Marche, dove peraltro già opera.

Come spiega l’amministratore unico, Mauro Scopano, lo sviluppo sarà accompagnato da un incremento di personale. La società nasce nel 2013 su iniziativa di Scopano e di un importante operatore nazionale, il Gruppo Roma Gas & Power.

Ad oggi conta 30mila clienti per il 90% in Abruzzo, il resto nel Lazio, in Molise e nelle Marche. Il sodalizio tra dipendenti diretti e collaboratori sul territorio si avvale di circa 60 persone.

Il fatturato nel 2018 ha raggiunto i 20 milioni di euro: nel corso degli anni sono stati fatti investimenti sul territorio per 2,5 milioni di euro.

“Siamo nati nel 2013 e dopo 6 anni di crescita costante e continua abbiamo posto le basi per la seconda fase di questa avvincente avventura produttiva - puntualizza Scopano, aquilano che vanta importanti esperienze manageriali nel Nord-Est -. Una fase di ulteriore crescita, sempre rimanendo fedeli ai nostri principi che sono basati sull’attenzione nei confronti del cliente, che vogliamo curare anche con un rapporto diretto, e dei territori nell’ambito dei quali reinvestiamo buona parte degli utili con iniziative sociali e culturali. Il nostro obiettivo è crescere ancora consolidando la posizione di società leader nella nostra regione, ma anche di espanderci fuori dai confini regionali”.

Il nuovo corso è partito con il trasferimento della sede direzionale ed operativa nelle immediate vicinanze del centro storico dell’Aquila, nella strategica struttura direzionale di via Vicentini. Inaugurazione e presentazione del piano industriale sono in programma nel corso di un evento fissato per il prossimo 13 giugno all’Aquila, nei nuovi locali.

"L’inaugurazione della nuova sede che ci fa avvicinare al centro della città coincide con l’inizio di una nuova fase. Non cambiano i principi che hanno ispirato la nostra azienda: miriamo a consiliare la posizione di leadership in Abruzzo e riferimento degli abruzzesi, attraverso la presenza e il radicamento sul territorio, ed essendo a disposizione dei clienti”, conclude Scopano.