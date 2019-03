ASTE: IN ABRUZZO UNA FAMIGLIA OGNI 50 RISCHIA DI PERDERE LA PROPRIA CASA

Pubblicazione: 20 marzo 2019 alle ore 06:00

L'AQUILA - Nel 2018 l’Abruzzo sale al 12esimo posto nella classifica delle regioni con maggior numero di esecuzioni immobiliari, ben 7.446, che rappresentano il 3 per cento del totale in Italia. In pratica, una famiglia ogni 50 ha la casa all'asta.

È quanto emerge dal "Report Aste" a cura di Astasy Srl, società che partecipa all’azionariato NPLs RE Solutions del Gruppo Gabetti.

Secondo i dati diffusi dal rapporto, l'Abruzzo si posizionava al 13esimo posto nel 2016 (8.287 aste) e al 14esimo del 2017 (6.082 aste). Alto il rapporto abitazioni/aste, considerando che gli abruzzesi rappresentano il 2,10 per cento della popolazione nazionale, con più di un milione e 300 mila abitanti, e il 3 per cento di esecuzioni denota un alto impatto sulla regione: infatti, se in Abruzzo ogni 50 famiglie, una ha la casa all’asta, la media nazionale è di un’asta ogni 75 famiglie.

Le 4 Province dell’Abruzzo si rappresentano univoche nei dati numerici. La distribuzione territoriale è piuttosto simile: con i suoi 305 comuni, la Regione ha una elevata e massiva presenza di aste. Il tutto pare concentrato tra le province di Chieti e Pescara.

PROVINCIA DI CHIETI

Popolazione Numero Comuni Aste 2018 387.120 104 2.462

PROVINCIA DI PESCARA

Popolazione Numero Comuni Aste 2018 319.388 46 2.073

PROVINCIA DI TERAMO

Popolazione Numero Comuni Aste 2018 306.284 47 1.582

PROVINCIA DELL'AQUILA

Popolazione Numero Comuni Aste 2018 300.404 108 1.329

SITUAZIONE NAZIONALE

Le oltre 245.100 esecuzioni immobiliari nel territorio nazionale hanno raggiunto nel 2018 un valore base d’asta di 36.379.962.273 euro. Rispetto al 2017 si nota un aumento di esecuzioni pari al 4,6%, passando infatti da 234.340 del 2017 alle 245.100 del 2018. Le procedure estinte durante l’anno sono state 36.868.

Al primo posto per numero di esecuzioni si conferma la Lombardia con il 19,46%, a seguire la Sicilia (9,77%), Veneto (7,96%), Piemonte (7,98 %) e Lazio (6,88%).

"Quest’anno è stato formulato un nuovo parametro che consideriamo significativo – spiega Mirko Frigerio, amministratore delegato Astasy - abbiamo infatti inserito il dato “Numero Famiglie/ Immobili in asta”.

"Il panorama che emerge è davvero preoccupante: in Italia, ogni 75 famiglie, ve ne è una con la casa all’asta - spiega Mirko Frigerio, amministratore delegato Astasy - È la storia quindi di oltre 245.100 famiglie italiane che ancora oggi sono coinvolte, spesso loro malgrado, nella situazione sconfortante di avere la casa all'asta".

"Un totale di oltre 1.470.000 persone coinvolte e che, a causa della tipologia di mutuo contratto e successivamente non onorato, sono e restano obbligate in solido anche se inserite solo come garanti - come i nonni - che in tempi non sospetti vennero chiamati a mettere 'la firma a garanzia del mutuo'. Questi numeri si stanno placando, ma consideriamo che si uscirà da questa drammatica situazione non prima del prossimo decennio".