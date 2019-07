LAVORO PRESSO COMUNI, UNIVERSITA' E ASL: DOMANDE, SCADENZE E INFORMAZIONI PER PARTECIPARE ASSUNZIONI IN ABRUZZO: ARCHITETTI, MEDICI, AGENTI POLIZIA LOCALE. TUTTI I CONCORSI

Pubblicazione: 29 luglio 2019 alle ore 08:00

L'AQUILA - Oltre 40 posti a concorso e disponibili negli enti pubblici in Abruzzo, regione in cui mancano figure come dirigenti, medici, istruttori contabili, agenti di polizia locale, ricercatori, fisioterapisti ed infermieri pediatrici.

Non migliorano i dati sulla disoccupazione: dal rapporto di Confcommercio sulle economie territoriali, condotto dalla Confederazione attraverso il confronto dei principali indicatori economici nel periodo 2008 – 2018, numeri preoccupanti emergono sul fronte occupazionale con un calo medio, a livello regionale, del 2,35%, in controtendenza rispetto al dato nazionale che segna un aumento pari allo 0,54% e con segno negativo in tutte le province (Chieti -3,36%), (Pescara -4,1%), (L’Aquila -2,56%), con eccezione di Teramo in cui si rileva un incremento pari allo 0,81%.

Drammatici i dati relativi all’aumento del tasso di disoccupazione che in Abruzzo raggiunge +63,64%, superiore sia a quello registrato al Sud Italia (+53,33%) che a livello nazionale (+58,21%).

CONCORSI IN ABRUZZO

COMUNI

CAPPELLE SUL TAVO Scade oggi il termine per partecipare al concorso (mobilità volontaria) per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato. Avviso e schema di domanda sono sul sito www.comune-cappellesultavo-pe.it.

ROSETO C'è tempo fino a martedì 30 luglio per partecipare al concorso per un posto di architetto, a tempo determinato e part-time (33 ore settimanali), al comune di Roseto degli Abruzzi. Il bando su www.comune.roseto.te.it (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso). Info al numero 085/89453601 o sull'email [email protected]

CIVITELLA ROVETO C'è tempo fino al primo agosto per partecipare al concorso del comune di Civitella Roveto per un posto di istruttore amministrativo contabile. Il bando e il modulo per la domanda sono sul sito internet http://www.comune.civitellaroveto.aq.it/.

PETTORANO SUL GIZIO Scade il primo agosto il concorso bandito dal comune di Pettorano sul Gizio per due posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeteminato e part-time (venti ore settimanali). Informazioni, e fac-simile di domanda sul sito www.comune.pettorano.aq.it.

ORTONA Scade il 4 agosto il bando di mobilità la copertura di due posti di ispettore di polizia municipale, categoria D, a tempo pieno, da assegnare all'unità organizzativa autonoma Servizio di polizia locale comunale. Il testo è sull'albo pretorio dell'ente ed è consultabile sul sito www.comuneortona.ch.it. Scade l'11 agosto il concorso (mobilità) per un posto di istruttore amministrativo contabile. Il bando è sul sito www.comuneortona.ch.it.

TORINO DI SANGRO Scade il 7 agosto la procedura di selezione per la formazione di una graduatoria triennale 2019/2021 cui attingere per la copertura di posti di agente di polizia locale al comune di Torino di Sangro. Info sul sito www.comune.torinodisangro.ch.it e tel. 0873 913121.

CANZANO Scade l'8 agosto il concorso per un posto di istruttore tecnico amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato al comune di Canzano. Per info www.comune.canzano.te.it.

CIVITELLA CASANOVA Scade il 15 agosto il concorso per un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, e per un posto da istruttore amministrativo. al Comune di Civitella Casanova. Info su www.comune.civitellacasanova.pe.it.

OVINDOLI Scade il 22 agosto il concorso per un posto di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale. Info e bando su www.comune.ovindoli.aq.it (tel. 0863.706100).

MARTINSICURO Scade il 25 agosto il concorso per tre posti di vari profili professionali (istruttore amministrativo informatico e due posti di istruttore economico contabile). Info e bando su www.comune.martinsicuro.te.it.

SAN SALVO Scade il 25 agosto il concorso per un posto di istruttore informatico, per due posti di agenti di polizia locale, e tre posti di istruttore tecnico. Info su www.comunesansalvo.it e telefono 0873.340236.

TORTORETO Infine scade il 30 agosto il concorso per un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e indeterminato. Per informazioni e bando, ufficio personale del Comune di Tortoreto, telefono 0861/785309, oppure mail a [email protected]

UNIVERSITÀ

D'ANNUNZIO

Scade il primo agosto il termine per partecipare alla procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per il Dipartimento di ingegneria e geologia all'Università degli studi «D'Annunzio» di Chieti-Pescara. Il bando sul sito https://www.unich.it/concorsigelmini2019, sul sito, http://bandi.miur.it sul sito http://ec.europa.eu/euraxess. Informazioni [email protected]

Scade l'8 agosto il termine per il concorso per 4 posti di ricercatore per vari Dipartimenti all'Università «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara (Economia, neuroscienze, lettere, malattie del sangue). Il bando è sul sito https://www.unich.it/concorsigelmini2019, sul sito http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.

ASL

AZIENDA USL PESCARA Scade il 4 agosto il concorso per un posto di collaboratore tecnico professionale. Il testo del bando è sul sito www.ausl.pe.it. Per info telefono 085.4253062/63/50 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle ore 13.

LANCIANO - VASTO - CHIETI Scade il 15 agosto il concorso (mobilità esterna) per quattro posti (dirigente medicina del lavoro e sicurezza, dietista, fisioterapista. infermiere pediatrico). Il bando su www.asl2abruzzo.it .

AVEZZANO - L'AQUILA Scade il 15 agosto il concorso per un posto di dirigente medico (ematologia), alla Asl 1. Il bando sarà disponibile, dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).

TERAMO Scade il 15 agosto il concorso per quattro posti di dirigente medico (radiodiagnostica) alla Asl di Teramo. Info su www.aslteramo.it.