ASSALTO GAZEBO LEGA A GIULIANOVA: AVVIATE INDAGINI, D'ERAMO, ''VIGLIACCHI''

Pubblicazione: 31 agosto 2018 alle ore 13:46

GIULIANOVA - "Un gruppo di violenti e vigliacchi ha assaltato il gazebo della Lega a Giulianova, distruggendo il nostro materiale di propaganda! Spero che le forze dell’ordine acciuffino questi delinquenti e li consegnino alla giustizia!".

A denunciare l'aggressione in piazza del Mare al Lido su Facebook è il deputato aquilano della Lega, Luigi D'Eramo, che aggiunge: "Ogni giorno la Lega si batte per la libertà di pensiero e per la democrazia e contro ogni violenza! A questi vigliacchissimi dico che mi fanno pena!", scrive l'onorevole sui social.

Il gazebo era stato predisposto per la campagna tesseramento e adesioni 2018 e per la raccolta di firme a sostegno del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da inviare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nel momento dell'aggressione a raccogliere firme, come riporta Il Centro, era rimasto solo un ragazzo disabile. In quel momento un gruppo composto da alcuni giovani si è scagliato sulla postazione della Lega rovesciando il banchetto, i manifesti e la struttura del gazebo, che cadendo ha travolto il ragazzo sulla sedia a rotelle, fortunatamente senza conseguenza.

Sul posto sono giunte due pattuglie dei carabinieri, che hanno avviato le indagini sull'accaduto.

Intanto la Lega Abruzzo ha comunicato che, a causa di concomitanti e imprevisti impegni, la Festa della Lega, in programma per domani a Ortona, in provincia di Chieti è stata annullata.