ASL L'AQUILA: INFERMIERI, ''DECISIONI RAPIDE SU ATTO AZIENDALE E GOVERNANCE''

Pubblicazione: 17 novembre 2018 alle ore 16:52

L'AQUILA - “La Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila firmi, nel più breve tempo possibile, la presa d’atto necessaria a recepire l’atto aziendale inviato dalla Regione Abruzzo e provveda poi a dargli seguito operativo”.

La sollecitazione arriva da Maria Luisa Ianni, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia dell’Aquila.

“Nel documento da ratificare – spiega Ianni – è messa nero su bianco l’istituzione dell’Unità Operativa Complessa per le Professioni Sanitarie. Si tratta di un passaggio nodale dal punto di vista dell’adeguamento dei modelli organizzativi”.

Il nuovo assetto, in particolare, per Ianni “permetterebbe di utilizzare al meglio le risorse disponibili consentendo, al contempo, di pianificare in maniera corretta il fabbisogno del personale e le nuove modalità organizzative”.

Ad oggi, infatti, la situazione è tutt’altro che rosea: “La pianta organica denota carenze – dichiara la presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia dell’Aquila – e, per potenziarla, è necessario dare seguito a procedure che consentano l’immissione di lavoratori a tempo indeterminato”.

Un invito, infine, Ianni, che è anche consigliera comunale dell'Aquila di Forza Italia, lo rivolge alla politica: “Non ingessi l’operatività delle attività legate alla riorganizzazione che si stanno portando avanti dall’Azienda Sanitaria”.

Il riferimento è alla ormai prossima scadenza del mandato attualmente in capo ai vertici strategici (Direzione generale e direzione sanitaria) della Asl1.

“Si trovi un modo – la richiesta di Ianni – per confermare una continuità a livello di governance. Se, per procedere con le nuove nomine, i tempi si dovessero allungare rischiamo una stasi che non ci possiamo permettere”.