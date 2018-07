AZIENDA SANITARIA APRE INCHIESTA INTERNA. D'ALFONSO: ''SE CONFERMATO EPISODIO GRAVISSIMO, PRENDEREMO PROVVEDIMENTI, COLPA DEL CLIMA D'ODIO'' ASL DI TERAMO RESPINGE ITALO-SENEGALESE:

''VAI VIA, QUESTO NON E' UN VETERINARIO''

Pubblicazione: 30 luglio 2018 alle ore 17:06

ROSETO - "Che vuoi? Vattene. Questo non è l'ufficio del veterinario".

Con queste parole, Ibrahima Diop, 39 anni, nato in Senegal, ma in Italia dal 2000, è stato liquidato da un dipendente della Asl di Teramo, presso gli uffici che si trovano a Roseto, dove si era recato per chiedere quali fossero i documenti da portare agli uffici dell'azienda sanitaria locale, per rinnovare il libretto sanitario, come racconta Il Messaggero.

La Asl di Teramo, su disposizione del direttore generale, Roberto Fagnano, ha aperto un'inchiesta interna sulla vicenda.

"Se i fatti denunciati da Ibrahima Diop, un cittadino italiano di origine senegalese, venissero confermati dalla Asl, ci troveremmo davanti ad un episodio gravissimo che si inserisce in un clima preoccupante, evidenziato dai ripetuti episodi di intolleranza e violenza accaduti anche in altre realtà del Paese". Così Luciano D’Alfonso, presidente della Regione Abruzzo e senatore Pd, ha commentato quanto accaduto, annunciando "precisi e severi provvedimenti irrimediabili", qualora fosse confermato quanto denunciato.

Sulla stessa linea di pensiero l'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci: "Ho disposto immediatamente una indagine interna alla Asl di Teramo per l'eventuale assunzione di provvedimenti in un presunto caso di razzismo che, se confermato, sarebbe gravissimo. Qualora gli accertamenti effettuati dessero conferma dell'episodio, non esiteremo a prendere decisioni drastiche nei confronti di chi si è macchiato di un comportamento inaccettabile".

L'uomo, che ha cittadinanza italiana, perfettamente integrato nella cittadina, dove lavora e vive con sua moglie italiana e suo figlio di 16 anni, ci è rimasto malissimo, ne ha parlato a casa e alla fine ha deciso di sporgere denuncia: "Mai come in quel momento mi sono sentito umiliato, è giusto che chi ha sbagliato paghi".

E così è andato al comando dei carabinieri e ha raccontato tutto e la sua storia è stata subito ripresa e rilanciata su Twitter da diversi utenti. Molti gli attestati di solidarietà all'uomo vittima dell'episodio di razzismo tanto che, dopo la sua denuncia al comando dei Carabinieri, la storia è stata rilanciata e si è diffusa sui social network.

Le forze dell'ordine stanno indagando per scoprire l'identità del dipendente che si è reso protagonista dell'episodio di discriminazione razziale. Ibrahima non conosce il nome dell'uomo che lo ha insultato, ma ne ha fornito una decrizione accurata: "Avrà avuto 50-60 anni, alto, capelli grigi, occhiali".

L'autore delle offese, non solo avrà guai penali ma, probabilmente, rischia pure di perdere il lavoro.

La Asl di Teramo sta svolgendo tutti gli accertamenti ascoltando tutti i testimoni presenti in quel momento negli uffici di Giulianova, sia i dipendenti sia, sembra, alcuni utenti esterni che ora la stessa Asl sta cercando di rintracciare.

L'ufficio territoriale di Giulianova, dove si sono svolti i fatti denunciati dal 39enne senegalese, e la cui storia è stata pubblicata sulle pagine locali del Messaggero Abruzzo, dipende dal distretto sanitario di Roseto degli Abruzzi ed è ospitato nell'edificio ex ospizio Marino di Giulianova il cui responsabile è Giandomenico Pinto.

La Asl si è attivata dopo aver appreso della vicenda dalla stampa. La denuncia di Diop è dello scorso venerdì.