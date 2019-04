ARTE, CIBO, MUSICA, NATURA: IN ABRUZZO TANTI EVENTI PER UNA PASQUETTA IN ALLEGRIA!

Pubblicazione: 21 aprile 2019 alle ore 05:47

L'AQUILA - Sono tanti gli eventi organizzati in tutto l'Abruzzo per trascorrere in allegria e divertimento la giornata di Pasquetta; Lunedì dell’Angelo, il giorno in cui secondo la religione cristiana, si celebra l’incontro tra l’Angelo e le donne, entrato nell’uso comune come un momento per stare insieme, all’aperto, magari davanti a una bella arrostata in campagna.

La tradizione della Pasquetta affonda le sue radici nella Bibbia e si ricollega ai discepoli diretti ad Emmaus a cui Gesù apparve; e proprio per ricordare quel viaggio, è nata l’usanza di fare la gita fuori porta o il pic-nic. Inoltre, il Vangelo spiega che in questo giorno, Maria di Magdala, Maria di Giacomo, Giuseppe e Salomé si erano ritrovati nel luogo dove era stato sepolto Cristo per ungere e imbalsamare il corpo con degli oli aromatici e lì si accorsero che il masso che chiudeva l’accesso era stato spostato.

Oltre al cibo, anche quest'anno gli eventi di avrio respiro sono tanti, dal capoluogo, fino alla costa.

PESCARA

Per chi vuole trascorrere una giornata all’aria aperta, c’è la gita con escursione all’Eremo di San Bartolomeo, alle Fonti di Lama Bianca, nella Valle dell’Orfento, l’anello delle capanne in pietra a secco.

Torna anche l'appuntamento con la Caccia al Tesoro Botanico, evento organizzato da Grandi Giardini Italiani, al parco Giardino dei Ligustri in Via Pretara a Loreto Aprutino. L'evento della giornata sarà "Passione Verde - alla scoperta del giardino lussureggiante", organizzato in collaborazione con il Cea di interesse regionale che ha sede nel Parco dei Ligustri.

La Caccia al Tesoro 2019 vedrà la partecipazione di "Barahir", l'Elfo del Giardino, guardiano degli alberi, esperto di botanica e attento conoscitore del luogo, che accompagnerà i partecipanti durante il percorso della caccia del tesoro e che imporrà indovinelli e enigmi.

Il gioco durerà un'ora e si svolgerà in due sessioni: la mattina dalle 11 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 16; ai ragazzi sarà consegnata una mappa del giardino in cui sono segnati alcuni punti importanti del luogo e in cui dovrà seguire un percorso articolato tra i grandi alberi alla ricerca di svariati indizi.

I partecipanti saranno accompagnati dall'elfo che li sottoporrà a indovinelli e risoluzione di enigmi in più punti del parco che hanno un valore botanico e naturalistico con presenza di grandi alberi. Il gruppo che riuscirà a superare le difficoltà potrà raggiungere il "Grande Albero" simbolo del giardino e il suo tesoro nascosto. Ai bambini partecipanti sarà rilasciato anche un attestato di partecipazione. È previsto un pranzo al sacco per i visitatori che vogliono rimanere sin dalla mattina in giardino, ci sono aree adibite per la sosta all'aperto; per la partecipazione alla caccia al tesoro la prenotazione è obbligatoria entro il 20 aprile,iIn caso di molti partecipanti si creeranno più gruppi, in caso di maltempo l'evento non avrà luogo. Questi gli orari visite guidate nel giardino: mattina dalle 10 alle 11 e dalle 12 alle 13, pomeriggio 16-19, orari Caccia al Tesoro Botanico con i bambini: mattina 11- 12, Pomeriggio 15-16; durante la Caccia al Tesoro non si svolgeranno le visite guidate.

Non solo natura ma anche la tradizionale "rustella" protagonista dell'evento "Arrostiland 2019" a Villa Celiera, oltre al "mitico" arrosticino abruzzese, anche Montepulciano d’Abruzzo e tanta musica a fare da contorno a una giornata festosa.

Per gli appassionati dell’arte invece ci sono le mostre al Museo Paparella "Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo", Galleria Incontro di Montesilvano "Mare",al Museo delle Genti d’Abruzzo la Mostra sul Risorgimento d’Abruzzo, all’Aurum "Segni ancestrali" di Gino Masciarelli e nella stessa location, "L’altro Abruzzo" di Luciano D’angelo.

Tanti anche i pranzi organizzati sulla costa pescarese per trascorrere la giornata intorno alla tavola insieme a un bicchiere di buon vino, come ad esempio al Lido 186, Cafè Paillottes, Parc Hotel Villa Immacolata, pranzo e disco al Tortuga a Montesilvano, con dj set no stop al Wood e al Medusa. Si mangia e si balla fino al tramonto anche allo Stabilimento Lido Azzurro in collaborazione con Room 33, allo Stabilimento La Prora. In serata concerto tributo dei "Kom ", cover band ufficiale di Vasco Rossi, che si terrà in piazza Salotto.

CHIETI

Torna anche quest’anno la tradizionale Pasquetta francavillese Al Convento Michetti; si inizia con il rito della Benedizione dei cavalli e poi fino a tarda sera passeggiate sul pony per i più piccoli, mercatino artigianale artistico, intrattenimento, giochi, gonfiabili e tributo a Vasco Rossi dei Senza Resa.

Per chi invece vuole trascorrere una giornata a contatto con la natura, c’è la passeggiata a piedi nelle Gole di Fara San Martino; passeggiata con aperitivo con vista al Trabocco di San Vito Chietino, giro in e-bike alle Cascate del Linaro nel Canyon dell’Avello.

Gli appassionati di storia, castelli e piccoli borghi potranno visitare invece l’antico borgo di Roccascalegna, dove sono stati organizzati spettacoli di falconeria, combattimenti medievali con gli armigeri e i balestrieri.

All’interno del Castello Medievale si alterneranno dimostrazioni di combattimenti, di caccia con la Falconeria e spettacoli teatrali che ci riporteranno direttamente nelle magiche atmosfere del Medioevo. Gli antichi bassi del borgo apriranno le loro porte per proporre mercatini con prodotti tipici pasquali ed esposizioni di oggettistica artigianale. Il Castello osserverà una apertura straordinaria con orario continuativo dalle 10 alle 19..

L’AQUILA

Escursioni, passeggiate, sono gli eventi clou per la Pasquetta nell’Aquilano; come al Castello di Bominaco con un pranzo a base di zafferano, giro con gli asini a Introdacqua, giro in e bike a Santo Stefano di Sessanio o a Rocca Calascio e Campo di giove, a cavallo nelle Valli di Scanno e nella Valle di Arano. Festa anche a Paganica che proseguirà martedì 23, con l'allestimento del tradizionale luna park.

E ancora visite guidate alle Grotte di Stiffe, uno dei fenomeni carsici più conosciuti non solo in Italia ma nel mondo, inoltre nel cuore del piccolo borgo, i Falconieri dell’Aquila porteranno la falconeria tra la gente, con la finalità "di diffondere l’interesse per le principali specie di rapaci e la conoscenza del rapporto, affascinante quanto antico, che si può instaurare tra il falconiere e tali specie animali".

TERAMO

Gita alle Gole del Salinello o la visita guidata alla Fortezza di Civitella del Tronto; questi gli eventi principali della Pasquetta in mezzo alla natura del Teramno.

Per i più piccoli c’è un evento in fattoria a Giocolandia a Via Bompadre a Giulianova, dove si potrà scegliere se visitare il parco della struttura, la Fattoria o entrambi; è previsto anche un menù tipico su prenotazione, altrimenti sarà possibile portare il proprio cestino e consumarlo nell' area picnic esterna.

Tanti i pranzi organizzati anche sulla costa teramana come al ristorante Focolare di Bacco di Roseto dove oltre al cibo ci sarà anche tanta musica dal ritmo latino americano,allo Chalet Lato sud o da Edo’s a Tortoreto, al Novavita Beach di Giulianova, in paese inoltre in serata arriverà Pupo per un concerto gratuito in onore della Madonna dello Splendore, alla Corte dei Tini di Teramo con musica live delle Direzioni Parallele, all’Hotel Villa Luigi di Martinsicuro , all’Osteria CentoLire a Colonnella con la musica dei Dualmente. (l.l.)