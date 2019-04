ARRIVA L'APP ABRUZZO BEACH, ''UN NUOVO MODO DI FARE E PROMUOVERE IL TURISMO''

Pubblicazione: 24 aprile 2019 alle ore 13:19

PESCARA - È stata presentata questa mattina, presso la sala D’Annunzio della Confcommercio di Pescara, la App Abruzzo Beach realizzata dal Sib Abruzzo e dalla Balnearia Servizi.

"Si tratta di un nuovo modo di fare turismo e di promuovere gli stabilimenti balneari al potenziale cliente che attraverso lo smartphone può facilmente scaricare la App Abruzzo Beach e accedere a informazioni, immagini, servizi offerti e promozioni relative ai lidi presenti. Puntiamo a raggiungere non solo la clientela locale ma anche l’entroterra e perché no anche il potenziale turista che arriva da fuori regione - ha dichiarato in una nota il presidente del Sib Abruzzo, Riccardo Padovano - infatti la App Abruzzo Beach sarà promozionata, in particolare nell’entroterra, attraverso locandine, manifesti, messaggi radiofonici e canali social invitando chiunque voglia andare al mare a scaricare la app e avere tutte le informazioni per scegliere il lido più adatto alle sue esigenze".

"Inoltre tramite la app Abruzzo Beach è possibile accedere ad altri servizi molto utili per la nostra clientela fra cui la possibilità di conoscere gli eventi organizzati sulla costa o prenotare le consumazioni seduti comodamente sotto l’ombrellone mediante il proprio telefonino", conclude.