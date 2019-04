AREE DI CRISI: FEBBO (FI), ''PROPOSTE PER ALTRI 32 MLN AD AZIENDE ABRUZZESI''

Pubblicazione: 13 aprile 2019 alle ore 20:17

PESCARA - "Lunedì 15 aprile mi recherò a Roma per incontrare il dirigente di Invitalia Paolo Praticò per essere aggiornato sia sullo stato di attuazione dell'Avviso pubblicato della società strumentale del ministero dello Sviluppo Economico per l'Area di Crisi Complessa della Val Vibrata sia sui finanziamenti per altre aree di crisi attivate nella nostra Regione".

A comunicarlo è Mauro Febbo, assessore ad Attività produttive, Turismo e Cultura della Regione Abruzzo.

"Il Mise, con decreto 10 febbraio 2016, aveva riconosciuto lo stato di Crisi Complessa all'Area Val Vibrata, provincia di Teramo e, a seguito di una lunga procedura di concertazione, si era giunti alla sottoscrizione di un Accordo di Programma con cui il ministero si impegnava a mettere a disposizione risorse per avviare un bando per la concessione di aiuti, attivando la Legge 181/89, per il rilancio delle aree di crisi. L'Avviso, gestito direttamente da Invitalia, prevede la concessione di aiuti a fondo perduto e di un annesso prestito molto agevolato per investimenti di importo superiore a 1,5 milioni di euro. In totale, l'Avviso prevedeva aiuti per complessivi 15 milioni di euro, ma nonostante il grande attivismo dimostrato nelle fasi preparatorie di manifestazione di interessi, al momento della pubblicazione dell'avviso si erano registrate 13 proposte progettuali delle quali solo sette ammesse alla fase della valutazione. Poiché di queste ultime solo tre hanno ottenuto la concessione dei benefici, sembrerebbe che al momento siano stati assegnati poco più di 5 dei 15 milioni di cui poteva disporre l'Abruzzo in base all'Accordo di Programma".

"L'incontro - aggiunge Febbo - vuole essere occasione per avere un quadro più chiaro ed esaustivo sulle procedure e sui tempi, oltre ad approfondire la gestione delle stesse risorse dell'Accordo. Essendoci anche altre situazioni di compartecipazione finanziaria tra Regione e Invitalia, soprattutto per i Contratti di Sviluppo nazionali che prevedono investimenti di importo superiore ai 20 milioni (Pilkington, Rolli, Amadori e Lazzaroni), l'incontro sarà altrettanto propizio per avere un aggiornamento sullo stato di attuazione di questi ultimi, nonché sulle nuove proposte pari a oltre 32 milioni arrivate in Regione e di cui ci vogliamo fare carico in quota partecipativa".

L'incontro si svolgerà a Roma, nella sede di Invitalia in via Calabria a partire dalle 16.