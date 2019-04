APPALTI REGIONE: ARCHIVIATA INCHIESTA SU EX SINDACO ROCCO D'ALFONSO PER ALIENAZIONE FONDACO PENNE

Pubblicazione: 10 aprile 2019 alle ore 15:33

PENNE - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale dell'Aquila,Giuseppe Romano Gargarella, ha disposto l’archiviazione dell'inchiesta relativa all’alienazione del fondaco di proprietà del Comune di Penne (Pescara) a carico di Rocco D'Alfonso, ex sindaco di Penne. Archiviata anche l'idagine sul presidente della Regione Abruzzo e senatore del Pd, Luciano D'Alfonso.

Le accuse, rivelatesi infondate, erano relative a pressioni per eliminare un vincolo della Soprintendenza che impediva la vendita dell'immobile da parte dell’amministrazione vestina.

Si tratta di uno degli oltre 10 filoni della maxi inchiesta della procura della repubblica dell’Aquila sugli appalti della Regione: tra i principali la gara per l’affidamento dei lavori di ricostruzione di palazzo Centi, sede della giunta regionale all’Aquila, seriamente danneggiata dopo il sisma del 6 aprile 2009, con l’accusa di aver favorito un’impresa per la vittoria finale.

La maxi inchiesta è stata coordinata dal Pd Antonietta Picardi, dal settembre scorsi trasferita presso la procura generale della Cassazione. Per il Gip quindi D'Alfonso, insomma, non ha chiesto all'architetto della Soprintendenza Roberto Orsatti di imporre il parere positivo necessario al Comune di Penne per vendere il vecchio fondaco, ma si è limitato a chiedere di velocizzare la riunione della commissione che doveva esaminare la pratica ferma da mesi sotto un faldone di altre richieste: né il governatore ha ottenuto qualcosa in cambio dall'allora sindaco D'Alfonso, impiegato nel suo staff.