APC SULMONA: FEBBO RASSICURA, ''NESSUN DEPOTENZIAMENTO''

Pubblicazione: 31 gennaio 2020 alle ore 17:32

SULMONA - “Leggo sugli organi di stampa doglianze su un presunto depotenziamento dell’APC di Sulmona e mi trovo costretto nuovamente ad intervenire per evidenziare che il quadro delineato è completante distante da quello reale”.

Questa la dichiarazione dell’Assessore regionale, Mauro Febbo.

“La riorganizzazione dell’amministrazione periferica del settore cultura consiste in un riassetto organizzativo volto a razionalizzare la macchina burocratica regionale anche alla luce delle risorse umane disponibili e dei servizi da erogare. Nello specifico, è stato solo previsto che un’unità di personale assegnato presso la sede di Sulmona non percepirà una indennità aggiuntiva di capo ufficio, mentre, al contempo, non verrà minimamente ridotta la dotazione organica della predetta sede periferica. Pertanto – prosegue Mauro Febbo - l’ufficio non subisce alcun declassamento, perché l’attenzione sulla città di Sulmona rimane alta come si può evincere concretamente nei vari progetti di promozione culturale posti in essere".

"Basti pensare, a titolo esemplificativo, alla recente accelerazione impressa da questo assessorato per la riqualificazione della “Abbazia Santo Spirito di Morrone” per 12.000.00,00 €, così come per “SPAZIOVIDIO”, la cui delibera arriverà in Giunta con un impegno di 387.000,00 €. Inoltre, nell'ambito del turismo religioso, in occasione della prossima BIT di Milano, è stato previsto uno spazio dedicato ed esclusivo alla “Madonna che Scappa” nell’ambito dell’offerta turistica sulla Settimana Santa in Abruzzo, nel cui ambito tale rappresentazione sacra assume un ruolo preminente”.

“L’attenzione per le attività culturali di una città – conclude Mauro Febbo - non è determinato dall’inquadramento contrattuale di una unità lavorativa, bensì dalla consistenza qualitativa e quantitativa dei finanziamenti stessi, nonché della bontà dei progetti inseriti nella programmazione turistica regionale, tanto è vero che, in merito proprio alla città di Ovidio, questa Regione e questo Assessorato hanno posto un’attenzione costante attestata dalla realtà dei fatti. Sulmona è di fatto strategica all'interno del Piano Strategico Turistico che si sta costruendo, come in quella della Film Commission su cui stiamo lavorando come ipotesi di candidatura a set specifici coinvolgendo la "fondazione Ferrovie".