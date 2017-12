ANZIANO RESTA CHIUSO IN UN BAGNO

PUBBLICO LA NOTTE DI NATALE

Pubblicazione: 28 dicembre 2017 alle ore 18:31

CIVITANOVA MARCHE - Un uomo di 85 anni è rimasto chiuso in un bagno pubblico la notte di Natale.

Il fatto è accaduto a Civitanova Marche (Macerata).

Come riporta IlRestodelCarlino, Claudio Bossoletti era stato dato per scomparso la sera del 24 dicembre.

I parenti che non lo hanno visto rientrare a casa per il cenone si sono attivati immediatamente per cercarlo, tra manifesti e appelli sui social, con ovviamente l'intervento delle forze dell'ordine.

Dalla ricostruzione del fatto, l'anziano non si era sentito bene sul lungomare nord ed era quindi entrato in una toilette pubblica tra gli chalet Federico e Galileo.

Dop aver chiuso la porta alle sue spalle, racconta IlRestodelCarlino, è rimasto bloccato nella toilette, letteralmente in trappola, per un guasto alla maniglia.

Una ragazza, che il pomeriggio del giorno di Natale si è arrampicata per guardare dalla ferritoia di quel bagno, lo ha visto accasciato all’interno dello stanzino.