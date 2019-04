ANPIT: A PESCARA UN INCONTRO TRA IMPRESE, PROFESSIONISTI E ASSOCIAZIONI

Pubblicazione: 16 aprile 2019 alle ore 19:56

PESCARA - "Partecipare per competere - un nuovo modello di relazioni industriali", è il titolo del convegno promosso e organizzato da Anpit (associazione nazionale per l'industria e il terziario) che si è svolto oggi presso la sala Tosti dell’Aurum di Pescara.

Un confronto tra professionisti, imprese, associazioni di categoria ed enti territoriali teso a rilanciare una terra che è riuscita a rialzarsi da grandi difficoltà e che ora necessita di un piano strategico finalizzato alla crescita della produttività e dell’occupazione.

Durante la conferenza, il presidente nazionale Anpit, Federico Iadicicco, ha dichiarato: "Ci troviamo in un contesto economico internazionale complesso. In un paese come l’Italia abbiamo voluto costruire un sistema di relazioni che ci possa condurre oltre il conflitto: l’alleanza tra lavoratori ed imprenditori è indispensabile per costruire un processo che consenta di incentivare la partecipazione del lavoratore nella dimensione aziendale".

"Pescara presenta, come l’Abruzzo, uno scenario difficile. Nel 2018 nella Regione è stata registrata la perdita di 26 mila posti di lavoro, e sono stati contati circa 67 mila disoccupati. In Abruzzo c’è bisogno di una contrattazione modellata per ogni singola azienda, è necessario dare soluzioni che si adeguino alle necessità delle singole realtà", ha aggiunto Davide Giacomozzi, presidente Anpit Pescara.

Il dibattito è stato accompagnato anche dalle relazioni tecniche del consulente del lavoro Paolo Stern e dell’avvocato tributarista Gianpaolo Sbaraglia.