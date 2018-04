FONDI SOCIALI EUROPEI: ''CON ASSESSORE SCLOCCO RISULTATI DISASTROSI''

Pubblicazione: 22 aprile 2018 alle ore 14:21

PESCARA - "La Regione Abruzzo ha portato a casa un grandissimo risultato: 0 euro, e dico 0 euro di assegnazione dei fondi sul sociale facendo risultare l’Abruzzo ultima in tutta Italia".

E' quanto si sostiene in una nota anonima inviata con la pittoresca mail [email protected]

"La stagione balneare del governo regionale - si legge in essa - ci regala un’altra ennesima perla. Stiamo parlando della storiaccia dei Fondi Sociali Europei, che vede come protagonista l'assessore al sociale Marinella Sclocco in prima linea nella vergogna. Ecco la storia: come tutti sanno, l’assegnazione dei fondi hanno 3 fasi: la prima è quella dell’assegnazione, dove si avvia la procedura, poi viene la seconda fase, che è quella della rendicontazione, che si esplica tramite le graduatorie definitive, ed infine l’erogazione.

Queste 3 fasi devono essere esplicate nell’arco temporale che va dal 2014 al 2020".

"Che cosa ha fatto l’assessore alle politiche sociali marinare Sclocco fino alla scorsa settimana? Ha portato a casa un grandissimo risultato: 0 euro, e dico 0 euro di assegnazione dei fondi sul sociale facendo risultare l’Abruzzo ultima in tutta Italia".

"Così ha causato due danni: il primo è di aver portato all’agonia le associazioni e le reti di cittadini che danno servizi grazie a quei fondi; il secondo sarà di più ampio raggio. Infatti, le quote che l’Unione Europea assegna ogni sei anni alle regioni si riducono in maniera proporzionale rispetto all’utilizzo della stagione passata".

E ancora: "La domanda che sorge spontanea è la seguente: cosa ha fatto la Sclocco in questi 4 anni? Oltre a pubblicare i suoi ricordi su facebook".