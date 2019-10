ANCORA UN LUTTO NEL MONDO DELL'ARTE: MORTO ETTORE SPALLETTI

Pubblicazione: 11 ottobre 2019 alle ore 20:57

PESCARA - È morto a 79 anni, nella sua casa di Spoltore (Pescara), Ettore Spalletti, scultore e pittore di fama internazionale, maestro dell'arte concettuale. Era nato nel 1940 nella vicina Cappelle sul Tavo, in provincia di Pescara.

Le opere di Spalletti sono state presentate a Documenta di Kassel (1982, 1992), alla Biennale di Venezia (1982, 1993, 1995, 1997) e in mostre personali a Parigi (Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 1991), New York (Osmosis, S. R. Guggenheim Museum, 1993, con Haim Steinbach), Anversa (Museum van Hedendaages Kunst, 1995), Strasburgo (Salle des fêtes, Musée d'art moderne et contemporain, 1998-99), Napoli (Museo nazionale di Capodimonte, 1999), Leeds (Henry Moore Foundation, 2005). Nel 2014 un circuito di musei formato dal Maxxi di Roma, dalla Gam di Torino e dal Museo Madre di Napoli, ha ospitato la più completa retrospettiva dell'opera dell'artista, "Un giorno così bianco, così bianco".

Una giornata di lutto per il mondo dell'arte che proprio oggi ha pianto la scomparsa del gallerista pescarese Cesare Manzo, venuto a mancare a 72 anni.

"È un giorno triste per tutti. Mi sento vicino al dolore della famiglia non solo perché ho avuto il piacere di conoscere Ettore Spalletti e incontrarlo in più di un'occasione, ma anche perché pur essendo un artista di fama internazionale, Spalletti non ha mai lasciato l'Abruzzo e viveva qui a Spoltore, a pochi minuti dal paese dove era nato", scrive in una nota il sindaco Luciano Di Lorito.

"L'eleganza che distingue la sua arte era una caratteristica comune alla sua personalità e al suo modo di essere: l'Abruzzo ma più in generale l'Italia e il mondo dell'arte perdono un'uomo la cui lezione di stile deve essere ricordata e tutelata, anche nell'immaginare il futuro delle nostre città e degli edifici pubblici".