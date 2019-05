ANAS: MAZZUTO (LEGA), ''NO ACCORPAMENTO CON ABRUZZO, SEDE RESTA IN MOLISE''

Pubblicazione: 06 maggio 2019 alle ore 19:17

CAMPOBASSO - "La sede Anas deve restare in Molise. No all'accorpamento con l'Abruzzo".

Lo ha detto l'assessore Luigi Mazzuto (Lega) in una chiacchierata informale con la consigliera Pd Micaela Fanelli, che lo aveva chiamato in causa in aula, durante una pausa dei lavori del Consiglio regionale del Molise.

''Non dipende dalla mia volontà , ma ti assicuro che presenterò la mia opinione'', ha detto Mazzuto alla Fanelli.

Intanto il Consiglio molisano ha votato un odg proprio sulla vicenda per chiedere agli organi preposti di soprassedere alla riunione con la sede abruzzese e quindi di fatto 'chiudere' la sede molisana.