ANAS: DAL 15 NOVEMBRE OBBLIGO CATENE O PNEUMATICI INVERNALI

Pubblicazione: 12 novembre 2018 alle ore 17:49

L'AQUILA - Anas (Gruppo FS Italiane) ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle strade statali abruzzesi maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o alla formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Inoltre, nello stesso periodo vige il divieto di transito, in caso di neve o strada ghiacciata, per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate nei tratti abruzzesi delle strade statali 16 "Adriatica", 16dir/C "del Porto di Pescara", 714 "tangenziale di Pescara" e sul raccordo autostradale Chieti-Pescara.

Nel dettaglio, i tratti interessati dall’obbligo sono:

Raccordo Autostradale 12 "Chieti-Pescara": intera estensione dal km 0,000 (Chieti) al km 14,700 (Pescara);

strada statale 5 “Via Tiburtina Valeria”: dal km 65,000 (località Oricola) al km 70,000 (località Carsoli), in provincia dell’Aquila, e dal km 98,200 (località Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila) al km 216,600 (località Brecciarola, nel comune di Chieti);

Strada statale 5quater “Via Tiburtina Valeria”: dal km 0,000 (località Carsoli) al km 26,020 (località Tagliacozzo), in provincia dell’Aquila;

Strada statale 16 “Adriatica”: dal km 391,800 (località Martinsicuro, provincia di Teramo) al km 439,500 (località Montesilvano, provincia di Pescara) e dal km 459,430 (località Ponte Foro) al km 524,600 (località S. Salvo Marina), in provincia di Chieti;

Strada statale 16dirC “del Porto di Pescara”: intera estensione dal km 0,000 (innesto Raccordo Autostradale 12 “Chieti-Pescara”) al km 3,300 (Porto di Pescara);

Strada statale 17 “dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico”: dal km 12,250 (località Sella di Corno) al km 68,592 (località Navelli) e dal km 88,287 (bivio per Corfinio) al km 151,035 (località Castel di Sangro), in provincia dell’Aquila;

Strada statale 80 “del Gran Sasso d'Italia”: dal km 4,480 (bivio per Coppito, in provincia dell’Aquila) al km 98,950 (comune di Giulianova, in provincia di Teramo);

Strada statale 80 Racc. “di Teramo”: intera estensione dal km 0,000 (Teramo) al km 17,341 (località Mosciano Sant’Angelo) in provincia di Teramo;

Strada statale 80Var “Variante di Teramo”: intera estensione, dal km 0 al km 5,526, a Teramo;

Strada statale 81 “Piceno Aprutina”: dal km 11,498 (località Villa Lempa, in provincia di Teramo) al km 185,900 (località Casoli, in provincia di Chieti);

Strada statale 83 “Marsicana”: dal km 75,815 (località Alfedena) al km 81,000 (località Ponte Zittola), in provincia dell’Aquila;

Strada statale 84 “Frentana”: dal km 50,320 (località Casoli) al km 57,000 (località Selva di Altino), in provincia di Chieti;

Strada statale 150 “della Valle del Vomano”: intera estensione dal km 0,000 (località Roseto degli Abruzzi) al km 37,470 (località Montorio al Vomano), in provincia di Teramo;

Strada statale 153 “della Valle del Tirino”: intera estensione dal km 0,000 (località Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara) al km 23,800 (località Navelli, in provincia dell’Aquila);

Strada statale 158 “della Valle del Volturno”: dal km 0,000 (località Alfedena) al km 7,228 (località Valico S. Francesco) in provincia dell’Aquila;

Strada statale 260 “Picente”: dal km 0,000 (località Cermone, provincia dell’Aquila) al km 29,462 (località Roccapassa, al confine tra Abruzzo e Lazio, in provincia di Rieti);

Strada statale 650 “di Fondo Valle Trigno”: dal km 43,350 (località Madonna del Canneto, al confine tra Abruzzo e Molise) al km 78,400 (località San Salvo Marina, in provincia di Chieti);

Strada statale 652 “di Fondo Valle Sangro”: dal km 12,250 (località Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila) al km 82,900 (località Fossacesia, in provincia di Chieti);

Strada statale 684 “Tangenziale Sud dell'Aquila”: intera estensione dal km 0,000 al km 4,940, all’Aquila;

Strada statale 684 dir "Tangenziale Sud dell'Aquila”: intera estensione dal km 0,000 (innesto Via Mausonia) al km 1,100, (innesto S.R. 17 ter) all’Aquila.

Strada statale 690 “Avezzano-Sora”: dal km 0,000 (località Avezzano) al km 39,350 (località Balsorano) in provincia dell’Aquila;

Strada statale 696 “del Parco Regionale Sirente Velino”: dal km 0,000 (località Tornimparte) al km 51,000 (località Celano), in provincia dell’Aquila;

Strada statale 696 dir “Vestina”: dal km 2,735 (località Celano) al km 6,700 (località Paterno) in provincia dell’Aquila;

Strada statale 696 dir A “Vestina”: intera estensione dal km 0,000 al km 0,460 (località Celano), in provincia dell’Aquila;

Strada statale 714 “Tangenziale di Pescara”: intera estensione dal km 0,000 (località Montesilvano, in provincia di Pescara) al km 24,177 (località Francavilla, in provincia di Chieti);

Strada statale 714dir: intera estensione dal km 0,000 al km 1,300 (località Montesilvano, in provincia di Pescara);

Strada statale 714dirA: intera estensione dal km 0,000 al km 0,370 (Pescara);

Strada statale 714dirB: intera estensione dal km 0,000 (località Foro Morto) al km 1,300 (innesto autostrada A14), in provincia di Chieti;

NSA 253 (ex strada statale 17 - Variante di Rocca Pia), nei due tratti di competenza Anas: dal km 0,000 al km 2,100 (località Rocca Pia) e dal km 0,000 (località Rocca Pia) al km 3,850 (Galleria 5 miglia), in provincia dell’Aquila;

NSA 296 (ex strada statale 80 Racc): dal km 3,090 al km 5,090, località S. Nicolò a Tordino, in provincia di Teramo.

L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale ed ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.