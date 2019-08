AMBIENTE: ATTESTATI PER DIECI GUARDIE PARTICOLARI ECOZOOFILE DEL WWF

PESCARA - Una chiamata individuale, una persona alla volta, per la consegna degli attestati del decreto di nomina a guardia particolare ecozoofila e per il relativo giuramento nelle stanze della Prefettura di Pescara. Così dieci volontari WWF che avevano svolto lo scorso anno un impegnativo corso di formazione superando anche un esame abilitativo finale, hanno completato il loro iter autorizzativo che ha già previsto la consegna degli attestati da parte della Regione e il giuramento davanti ai sindaci delle rispettive città di residenza. Il passaggio in Prefettura, avvenuto per ora soltanto a Pescara (sono state formate 25 guardie, residenti in tutte le province abruzzesi).

Le dieci guardie che hanno giurato questa mattina sono: Saverio Matteo, Daniele Ciglia, Piero Villanova, Bruno Orsini, Maria Elena Napoleoni, Clara Elvira Di Cicco, Sonia Miconi, Monica D’Agostino, Ilaria Lisa Giangrande e Arianna Romeo.

Era presente il delegato regionale del WWF Abruzzo Filomena Ricci, che ha così commentato: "Avere nuclei di guardie attive che controllano il territorio, in appoggio alle forze dell’ordine, è un privilegio e una forza per il WWF. Questi volontari che sacrificano il loro tempo libero a tutela della legalità rappresentano un patrimonio importante per la nostra associazione e per l’intera collettività abruzzese. Dopo la cerimonia di oggi aumenterà ancora di più la vigilanza nel territorio".

La presidente del WWF Chieti-Pescara, Nicoletta Di Francesco, anche a nome della presidente del WWF Zona Frentana e Costa Teatina Fabrizia Arduini, nel ringraziare le guardie che hanno giurato, tra le quali l’esperta Ilaria Giansante, già da tempo guardia ittica, fa un punto della situazione: "Le guardie WWF sono oggi presenti con due nuclei nelle province di Chieti e Pescara, affidate al coordinamento rispettivamente di Sante Cericola e di Paolo Migliaccio. Sarà però fondamentale attivare al più presto i gruppi attualmente in fase di formazione a Teramo e L’Aquila. Abbiamo già alcune guardie in quelle province ma auspichiamo che si possa presto, con la supervisione del coordinatore regionale Claudio Allegrino, organizzare un nuovo corso per aumentarne il numero e con esso l’efficacia e la costanza nei controlli. Purtroppo ce n’è un gran bisogno, a ogni livello, per la caccia, la pesca, la tutela degli animali e dell’ambiente in genere".