AMBASCIATORI D'ABRUZZO 2019: DOMANI CERIMONIA A CASTEL DI SANGRO

Pubblicazione: 29 agosto 2019 alle ore 11:33

CASTEL DI SANGRO – Saranno premiati domani a partire dalle ore 18.00 nel convento francescano della Maddalena a Castel di Sangro i nuovi ambasciatori d’Abruzzo 2019.

I nomi degli insigniti sono Luciano Bentenuto, Rosa Luisa DeLauro, Filippo Frattaroli, Leopoldo Gasbarro, Goffredo Mancinelli, Claudio Micheloni e Lina Palmerini.

Come ogni anno, anche in questa edizione, il presidente Lorenzo Sospiri e l’Ufficio di Presidenza hanno voluto concedere dei riconoscimenti speciali che verranno assegnati a Francesco Di Fulvio e Amedeo Pomilio entrambi protagonisti della vittoria del mondiale di pallanuoto 2019 in Corea del Sud.

Oltre alla targa gli ambasciatori riceveranno in omaggio prodotti tipici locali della tradizione abruzzese tra le quali una bottiglia di genziana offerta dall’azienda “Cutina Liquori” di Catignano, tra poco presente nel mercato di Dubai grazie all’interessamento di Valeria Del Santo, direttore dell'Italian business council di Dubai (Ibcd).

Tra gli omaggi anche due targhe a Marco Marsilio e Lorenzo Sospiri da parte di Angela Caruso, ideatrice del gioiello dedicato alla città di Castel di Sangro.

All’evento parteciperanno anche l’artista Francesco Mammola che si esibirà in due brani musicali e lo studente di Castel di Sangro, Vincenzo Cinotti, insignito dell'onoreficenza di "Cavaliere del lavoro" e premiato di recente dal presidente Sergio Mattarella.

L’evento verrà presentato dal giornalista, conduttore, presentatore, Luca Di Nicola, originario di Avezzano e impegnato in diversi programmi televisivi della Rai.