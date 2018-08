AMBASCIATORI ABRUZZESI NEL

MONDO PREMIATI AL ''TALIA'':

4 LE ECCELLENZE DELLA REGIONE

Pubblicazione: 04 agosto 2018 alle ore 09:14

TAGLIACOZZO - Un alto riconoscimento, per il valore e l'eccellenza abruzzese portata nel mondo, attraverso l'operosità e la passione per la propria terra.

Si è svolta ieri, venerdì 3 agosto, nel teatro Talia di Tagliacozzo (L'Aquila), la cerimonia annuale.

L'evento, organizzato dalla Presidenza del Consiglio Regionale d'Abruzzo, conferisce annualmente l'onorificenza di "Ambasciatore d'Abruzzo nel mondo" a quelle persone di origine abruzzese che, per meriti accademici, culturali, politici, sociali, professionali, si siano positivamente distinte nei paesi stranieri, o nelle Regioni italiane diverse dall'Abruzzo, in cui sono emigrate in passato o dove attualmente vivono stabilmente.

La cerimonia 2018 si è aperta con i saluti del sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, seguita dall’intervento del presidente Giuseppe Di Pangrazio.

Presenti anche i consiglieri regionali Alessio Monaco, Lorenzo Berardinetti e Mauro Febbo che hanno partecipato al’evento premiando gli ambasciatori designati.

Tra le personalità intervenute, anche il vice-presidente del Csm Giovanni Legnini, che ha premiato il Comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi.

Questi i premiati dell’edizione 2018: Laura Benedetti, scrittrice, Docente Universitaria, di origine aquilane, ha insegnato alla Harvard University e dal 2002 alla Georgetown University, dove attualmente è professore, Roni Pedro Colanzi, medico patologo, docente universitario, presidente – dell’Associazione Abruzzesi della Bolivia, è stato sindaco di Santa Cruz in Bolivia, Filippo Giorgi, scienziato, direttore della Sezione Clima e Fisica meteorologica nel Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste. Nel 2007, insieme ad Al Gore – già vice presidente degli Stati Uniti d’America -, gli viene assegnato il Premio Nobel per la Pace, unico scienziato italiano del Comitato intergovernativo per i cambiamenti climatici, Giorgio Toschi, comandante generale della Guardia di Finanza.

Ha ricevuto numerose decorazioni e onorificenze, tra le quali la speciale attestazione Fbi degli Usa per il suo impegno contro il finanziamento del terrorismo internazionale).

Come ogni anno, anche in questa edizione, il presidente Giuseppe Di Pangrazio ha voluto concedere un riconoscimento speciale che è stato assegnato a Michele Sirimarco, generale di Brigata, comandante della legione dei Carabinieri Abruzzo-Molise.

Nel corso della cerimonia ha ricevuto una medaglia anche lo storico e giornalista aquilano Goffredo Palmerini per il suo impegno come coordinatore nelle numerose associazioni di abruzzesi sparse nel mondo.