ALLERTA METEO IN ABRUZZO: NELLE PROSSIME ORE TORNA LA NEVE A QUOTE MEDIO ALTE

Pubblicazione: 23 gennaio 2019 alle ore 20:09

L'AQUILA - Il Centro funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale un Avviso di condizioni meteorologiche avverse.

"Dal mattino di domani, giovedì 24 gennaio, e per le succesisve 24-36 ore, si prevedono nevicate sparse a quote superiori a 500-800 metri su Abruzzo e Molise, in estensione dal pomeriggio a Basilicate e Calabria centrosettentrionale, con apporti al suolo generalmente moderati, puntualmente abbondanti sui rilievi appenninici".

Il fenomeno sarà dovuto alla presenza di una vasta struttura depressionaria che domina lo scenario europeo e da una robusta area di alta pressione sul vicino Atlantico.

Per quanto riguarda la nostra regione, il fenomeno nevoso interesserà le aree al di sopra dei 500-800 metri con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti (oltre i 20 cm) sui settori montuosi.

Il Centro funzionale d'Abruzzo e la Protezione civile regionale provvederanno ad informare tempestivamente le autorità competenti con aggiornamenti sulle previsioni, monitorando l'evoluzione dei fenomeni attraverso la rete regionale in telemisura ed i propri radar meteorologici.

Per previsioni meteo ed aggiornamenti si può consultare il sito allarmeteo.regione.abruzzo.it.