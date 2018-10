ALLA SCOPERTA DELL'ABRUZZO SU MARCOPOLO NEL PROGRAMMA ''WEEKEND''

Pubblicazione: 20 ottobre 2018 alle ore 20:00

L'AQUILA - Un viaggio alla scoperta dell'Abruzzo all'interno del programma Weekend sul canale Marcopolo lunedì 22 ottobre.

Il programma in onda dal lunedì al venerdì alle 20,20, porta gli spettatori ad esplorare, in compagnia della conduttrice e giornalista Erika Mariniello, tutti gli angoli, più e meno noti d’Italia, regione per regione, senza tralasciare, oltre alle città d’arte, nessun borgo o paesino, che meriti di essere visitato.

Luoghi di interesse storico, artistico ed enogastronomico, si alternano in Weekend a posti caratteristici per le loro tradizioni, le attività praticabili e le botteghe artigiane.

Un appuntamento quotidiano ricco di suggerimenti, in cui ogni fine settimana può diventare l’occasione per scoprire qualcosa di nuovo e inaspettato non troppo lontano da casa propria, ogni puntata si chiude con il calendario degli eventi e degli appuntamenti che valgono una visita.

In Abruzzo, il viaggio di Weekend inizia a Campli (Teramo), sede della più antica sagra gastronomica d'Italia e noto, oltre che per i tanti prodotti tipici da assaggiare, anche per la Scala Santa e le bellezze naturali dei suoi dintorni, sullo sfondo del Gran Sasso, della Majella, dei Monti della Laga e dei Monti Gemelli.

La visita proseguirà a Città Sant'Angelo e Montesilvano (Pescara il 23 ottobre, altri due borghi ricchi di luoghi d’interesse, come la Collegiata di San Michele, le cisterne romane e la chiesa di Santa Chiara, dove è possibile gustare diversi prodotti tipici a base di carne di pecora.

L’itinerario abruzzese si conclude ad Atri (Teramo) il 24 ottobre, con una visita della cittadina, a partire dalla basilica di Santa Maria Assunta e dal Palazzo Ducale, per concludersi con una passeggiata nell’oasi wwf dei Calanchi di Atri, dove la liquirizia è uno dei prodotti tipici del territorio.