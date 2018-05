ORSO A PASSEGGIO AD ALFEDENA,

ESCURSIONISTA SCATTA UNA FOTO

Pubblicazione: 01 maggio 2018 alle ore 20:17

ALFEDENA - Un esemplare di orso bruno marsicano è stato avvistato mentre passeggiava tranquillamente sulle montagne intorno Alfedena (L’Aquila), borgo nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Lo ha incontrato, durante una passeggiata, Mauro Scarnecchia, giovane escursionista alfedenese, appassionato di montagna e da sempre alla ricerca di qualche esemplare della fauna locale da immortalare con la sua macchina fotografica.

L’animale peró non si è prestato ai flash ed è fuggito nel bosco.

Scarnecchia ha provato senza riuscirci a fare altre fotografie, nonostante Un appostamento degno di un paparazzo.

"È stata un’emozione unica - ha raccontato ad AbruzzoWeb - vivendo in queste zone avevo già avuto occasione di incontrarne qualcuno durante le mie lunghe passeggiate per le montagne, ma mai così vicino, era a 20 metri di distanza, peccato sia scappato e non aver potuto fare altre foto".

Proprio pochi giorni fa, un esemplare della stessa razza è morto nel Parco Nazionale d'Abruzzo, durante un'operazione di cattura da parte del personale dell'ente che gestisce la riserva naturale.

L’orso è morto per problemi respiratori nella prima fase dell'operazione di cattura, nonostante le tempestive manovre di rianimazione.

Si tratta di un giovane maschio che in precedenza non era mai stato marcato né radiocollarato.