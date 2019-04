ALBERGATORI: A PESCARA MASTERCLASS NAZIONALE DEI GIOVANI DI FEDERALBERGHI

Pubblicazione: 15 aprile 2019 alle ore 10:43

PESCARA - Si è da poco conclusa la Masterclass del Comitato Nazionale Giovani Albergatori Federalberghi.

L’evento formativo, tra i più importanti del Comitato Nazionale, si è svolto a Pescara nei giorni 6 e 7 aprile presso le sale del Best Western Hotel Plaza, in Piazza Sacro Cuore.

L’apertura della prima giornata ha visto il saluto del Presidente Nazionale dei Giovani Albergatori Federalberghi Marcello Dino De Risi, al quale è seguito un caloroso benvenuto del Presidente Federalberghi Abruzzo Giammarco Giovannelli e del Presidente Federalberghi Pescara Emilio Schirato.

A 10 anni dal terremoto dell’Aquila abbiamo voluto commemorare le vittime con un minuto di silenzio e con il ricordo della sensibilità di tanti albergatori che hanno accolto prontamente e senza esitazione alcuna, i sopravvissuti nelle proprie strutture.

In collaborazione con CFMT - Centro di Formazione Management del Terziario - e con il patrocinio dell’Ente Bilaterale del Turismo in Abruzzo, il percorso formativo si è articolato in due giornate di formazione sviluppando temi importanti e di grande interesse per i giovani albergatori italiani: - Il passaggio generazionale in tutti i suoi aspetti, fiscali societari ed organizzativi. Questo primo modulo ha riscosso un interesse molto forte da parte dei partecipanti.

La lezione full time è stata tenuta da due relatori di richiamo, l’Avv. Gabriele Di Nuzzo e il Dott. Patrizio Pollini, commercialista e revisore contabile. - La gestione efficace ed efficiente dei costi aziendali. Una vera e propria sensibilizzazione sull’ importanza del controllo di gestione e su come questo impatta sul risultato economico dell’impresa, con il Dott. Marco Andreoletti.

Questo evento ha rappresentato una grande opportunità per gli operatori del settore che hanno fruito in modo totalmente gratuito di alta formazione manageriale, e al contempo è stata una grande occasione di promozione turistica con la quale abbiamo fatto conoscere il nostro territorio attraverso le eccellenze enogastronomiche che ci contraddistinguono.