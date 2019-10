ALBA ADRIATICA: NASCE IN ABRUZZO LA NUOVA ACCADEMIA MODA ITALIANA

Pubblicazione: 10 ottobre 2019 alle ore 16:37

ALBA ADRIATICA – In Abruzzo arriva una scuola di formazione professionale specializzata nel settore della pelletteria, ma anche nel tessile e nell’abbigliamento, unico esempio nell’intero Sud Italia, tanto che la più vicina è addirittura nel Fiorentino.

Si terrà sabato 12 ottobre alle 17, nella sede del Consorzio Eccellenze Artigiane Atea, in via Duca degli Abruzzi 56 ad Alba Adriatica, la conferenza stampa di presentazione di Nami, la Nuova Accademia Moda Italiana.

L’accademia nasce in un momento fondamentale per il mondo della moda, che da qui ai prossimi tre anni è alla ricerca di ben 47 mila figure tecniche. Un evento di grande portata per la Val Vibrata e per tutto l’Abruzzo, la scuola infatti si candida a diventare punto di riferimento per aziende, studenti e lavoratori di tutto il bacino del Centro Sud Italia.

Alla conferenza prenderanno parte Antonietta Casciotti, sindaco di Alba Adriatica; Umberto D’Annuntiis, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale; Gloriano Lanciotti, presidente della Camera di Commercio di Teramo; Francesco Palandrani, presidente del Consorzio Atea; Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara; Luigi Di Giosaffatte, direttore generale di Confindustria Chieti Pescara; Elena Salvaneschi, amministratore delegato TheOneMilano; Carlo Amoroso, dirigente regionale del Servizio Formazione ed Orientamento professionale.