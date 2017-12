AL VIA RASSEGNA DI DOCUMENTARI AL MUSEO COLONNA

DI PESCARA , SI COMINCIA CON 'ELEGIA PER LA VITA'

Pubblicazione: 26 dicembre 2017 alle ore 19:28

PESCARA - Una rassegna dedicata ai documentari, ogni giovedì da dicembre al maggio prossimo, al Museo d'arte moderna Vittoria Colonna di Pescara, con ingresso gratuito. "Il giovedì... Docudì - cinema documentario al museo Colonna" è un'iniziativa dell'assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e dell'associazione A.C.M.A. (Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese), in collaborazione con il Festival del documentario d'Abruzzo - Premio internazionale Emilio Lopez.

I documentari sono stati selezionati tenendo conto non solo del tema affrontato, ma anche delle loro caratteristiche strettamente cinematografiche. Il primo appuntamento è in programma giovedì 28 dicembre, quando verrà proiettato "Elegia per la vita", di Geramno Scurti, un lavoro che racconta "un pezzo di Pescara" di qualche anno fa e più precisamente i tempi in cui Andrea Pazienza era uno studente del Liceo Artistico cittadino.

A seguire conversazione su "Le origini di una città contemporanea", con il regista e l'editore Giovanni Tavano. Gli appuntamenti successivi sono previsti l'11 e il 25 gennaio, l'8 e il 22 febbraio, l'8 e il 22 marzo, il 5 e il 19 aprile, per chiudere il 10 maggio.