AL VIA LA STORICA SAGRA DELLA PORCHETTA DI CAMPLI, TUTTO IL PROGRAMMA

Pubblicazione: 16 agosto 2019 alle ore 16:06

CAMPLI - Una manifestazione storica, attiva dal 1964, che lo scorso anno ha registrato più di 100 mila presenze e ben 300 prochette servite.

Cresce l'attesa per la 48esima edizione della Sagra della Porchetta italica di Campli che prenderà il via domani fino al 22 agosto, con la partecipazione di 9 maestri porchettai locali: Massimo Fagioli di Campli (vincitore 2018), Nicolino Mercurii di Colledara (Vincitore 2017), Luciano Bosica di Teramo, Azienda agricola De Federicis di Basciano, Loretta Lelii de La Traversa di Campli, Fulvio Pallotta di Campli, Viro Galliè di Nereto, Lucio Di Stefano di Colledara, Emidio Falasca di Teramo.

Alla cerimonia del taglio del nastro che si svolgerà domani, sabato 17 agosto alle 18.30, nella piazza principale della cittadina camplese, alla presenza del sindaco Federico Agostinelli, il presidente della Proloco Pierluigi Tenerelli, i consiglieri della Regione Abruzzo Pietro Quaresimale e Sandro Mariani e le autorità civili e militari.

La Sagra della Porchetta italica di Campli si sta dimostrando un evento in continua crescita.

Nel 2018 la coppa del primo classificato è andata al maestro porchettaio Massimo Fagioli,di Campli seguito sul podio da Fulvio Pallotta di Campli ed Emidio Falasca di Teramo. Il premio speciale della giuria critica è andato all’Azienda Agricola De Federicis di Basciano.

Quest’anno le giurie saranno esclusivamente popolari, nominate per estrazione.

La giuria popolare di domenica 18 agosto, a pranzo, è riservata a 20 maggiorenni, residenti nel comune di Campli. Le giurie serali del 19-20-21 sono riservate ognuna a 10 maggiorenni, residenti fuori comune. La novità di quest'anno riguarda il “premio social” assegnato da una giuria di influencer, attivi sui principali social network.

La proclamazione del vincitore del titolo “miglior maestro porchettaio 2019” avverrà durante la serata di giovedì 22 agosto. Con il “Sigillo del Guerriero”, una creazione del maestro orafo camplese Massimo D'Amario,volta a valorizzare l'identità del territorio, proseguirà l'assegnazione del “premio speciale della critica”, dedicato alla memoria del compianto professor Nicola Biagio Natali, storico presidente della giuria popolare. Verrà assegnato anche il nuovo “premio social 2019”

All'aspetto enogastronomico si mescola una ricco programma musicale, culturale e sportivo adatto ad un pubblico di ogni età.

Come da tradizione ci sarà l'evento organizzato dall'associazione ASD Monti Gemelli Bike, 6° "Cicloturistica Città di Campli". Domenica 19 agosto dalle 9.00, si darà il via a un percorso in mountain bike di 28 km. L'iscrizione potrà essere effettuata a partire dalle ore 7:30, presso il luogo di partenza dell'evento: Loc. Cappuccini – Campli. I servizi offerti dal ASD Monti gemelli Bike comprendono doccia, pranzo con degustazione della Porchetta Camplese e birra party.(info: 366/5216831 - 347/6918139). La Cicloturistica, quest’anno è partner del CAI Val Vibrata – sottosezione di Teramo che in collaborazione con la Pro loco città di Campli ha realizzato un cartellone eventi sportivo-escursionistico denominato “Campli Mountain Festival”.

L'ufficio turistico del Comune di Campli e l'Associazione D-Munda organizzano infine visite guidate gratuite rispettivamente nel centro storico e al Museo nazionale archeologico, aperto fino alle 23, con biglietto d'ingresso eccezionalmente ridotto a 2 euro per gli adulti.

Il programma culturale è completato da una ricca serie di eventi collaterali.

Domenica 18 agosto, alle 11, presso l'Ufficio turistico del Comune di Campli, si terrà la presentazione del volume del nuovo libro “Fermatevi Alquanto” di Nicolino Farina dedicato al gioco del Cucù ed edito da Artemia nova editrice.

Lunedì 19, sempre all'Ufficio Turistico, ci sarà invece la presentazione del romanzo “Ti avrei dato tutto” di Nicolas Paolizzi (Rizzoli 2019), prevista alle ore 19. Infine martedì 20 è in programma l'importante convegno “Sua Maestà il maiale, re della gastronomia”.

Interverranno Elisabetta D'Ambrosio, Gabriele Di Francesco, Leonardo Seghetti, Roberto Ricci, lo chef Giuseppe Tinari del Ristorante Villa Maiella e Luciano Carracciolo de “la Genuina” di Carunchio.

Di seguito tutti gli appuntamenti della 48° edizione della sagra.

SABATO 17 AGOSTO:

Dalle 16 e per tutti i giorni della sagra: apertura dello stand CAI VAL VIBRATA sottosezione di Teramo in Piazza Vittorio Emanuele II;

DOMENICA 18 AGOSTO:

Dalle 9 partenza 6^ "Cicloturistica Città di Campli", anello della Montagna di Campli a cura dell'associazione Monti Gemelli Bike;

Dalle 10 ARRAMPICATA PER TUTTI, nel cuore di Campli, a cura della associazione Blue Rock;

LUNEDI' 19 AGOSTO:

Dalle 17,30 EMOZIONI D'AUTORE, scatti fotografici di Silvio Ippoliti nella magia dei Monti Gemelli, presso la Sala Giammario Sgattoni - Palazzo Farnese, n. 4;

MARTEDI' 20 AGOSTO:

Dalle 18 presentazione della guida di arrampicata Calcare di Marca, della prestigiosa casa editrice Versante Sud: incontro con l'autore Marco Nardi, presso la Sala Giammario Sgattoni - Palazzo Farnese, n.4;

MERCOLEDI' 21 AGOSTO:

Dalle 17 LE GROTTE DEI MONTI GEMELLI, a cura del GRUPPO GROTTE del CAI di Teramo, presso la Sala Giammario Sgattoni - Palazzo Farnese, n.4;

GIOVEDI' 22 AGOSTO:

Dalle 9 PASSEGGIATA SUL MONTICCHIO: escursione guidata sullo storico sentiero n.423 recentemente riaperto dal CAI , partenza dalla piazza di Battaglia;

PROGRAMMA MUSICALE

SABATO 17 AGOSTO:

Piazza Vittorio Emanuele II - Accessori anni 60

Piazza San Francesco - Radio Vintage a seguire Trashinami DJ set

Via della Scala Santa – La TEquilas

DOMENICA 18 AGOSTO:

Piazza Vittorio Emanuele II – Esibizione Banda di Campli ore 12:00

Piazza Vittorio Emanuele II - Vanesia

Piazza San Francesco - Sans Papiers a seguire Freddy C_Mshot vinyl set

Via della Scala Santa – Vinyl DJ set Paolo DB ed a seguire GREEN POLO

LUNEDI' 19 AGOSTO:

Piazza Vittorio Emanuele II - Jenjiva

Piazza San Francesco – Bandisco a seguire Filippo Porrini DJ set + vocalist

Guest – “Mo Better Band” a spasso per il Paese

Via della Scala Santa - Triumvirale

MARTEDI' 20 AGOSTO:

Piazza Vittorio Emanuele II - Exentia

Piazza San Francesco - Jeffrey Smith Band a seguire Filippo Porrini DJ set + vocalist

Via della Scala Santa – Gli equilibristi

MERCOLEDI' 21 AGOSTO:

Piazza Vittorio Emanuele II - Direzioni parallele

Piazza San Francesco - Greed Leaves a seguire Filippo Porrini DJ set + vocalist

Via della Scala Santa - DJ set

GIOVEDI' 22 AGOSTO:

Piazza Vittorio Emanuele II - Empty Spaces

Piazza San Francesco – Maloma a seguire Filippo Porrini DJ set + vocalist

Via della Scala Santa - DJ set

PROGRAMMA EVENTI E INIZIATIVE COLLATERALI

VISITE GUIDATE GRATUITE DEL CENTRO STORICO a cura dell’Ufficio Turistico di Campli in collaborazione con l'Associazione Memoria & Progetto Onlus

- Sabato 17, alle ore 19,30

- Domenica 18, alle 9,30 , 18,30 e 19,30

· Lunedì 19/08 – martedì 20/08 – mercoledì 21/08 e giovedì 22/08 alle ore 18:30 e 19:30;

E' consigliata la prenotazione 0861 5601207. Punto di ritrovo e partenza: Ufficio Turistico, P.zza V. Emanuele II, n.4

VISITE GUIDATE GRATUITE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO a cura dell’Associazione D-Munda con il contributo della Pro Loco “Città di Campli

Da sabato 17 a giovedì 22, alle ore 20,30 e 21,30

Punto di ritrovo presso il Museo Archeologico Nazionale, Piazza San Francesco, Campli – Tel. 0861 569158

Il titolo d'ingresso al museo sarà eccezionalmente ridotto a € 2.00 per tutta la durata della sagra

PRESENTAZIONE LIBRI e CONVEGNI a cura della Pro Loco “Città di Campli”, in collaborazione con“Memoria&Progetto” onlus - SALA GIAMMARIO SGATTONI – Palazzo Farnese, 4

· DOMENICA 18/08/2019, ore 11:00 Presentazione del nuovo libro “Fermatevi Alquanto” di Nicolino Farina edito da Artemia nova editrice

- Lunedì 19, dalle 19 Presentazione libro “Ti avrei dato tutto” di Nicolas Paolizzi

- Mercoledì 21, alle 18,30 Convegno “Sua Maestà il maiale, re della GASTRONOMIA”

AREA INTRATTENIMENTO E GIOCO BIMBI GRATUITA

Tutte le sere dalle 19 alle 24, presso Largo Brunetti, ci sarà l'intera area dedicata al divertimento dei più piccoli a cura di ALAKATANGA ANIMATION EVENTS