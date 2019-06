AL CALDO INTENSO PEZZA, ROCCA DI MEZZO E MARSIA RISPONDONO CON 0 GRADI DI NOTTE

Pubblicazione: 30 giugno 2019 alle ore 09:30

L'AQUILA - Caldo intenso in Abruzzo, esteso anche alle aree appenniniche, con qualche "piccola" differenza sulle piane di origine carsico-alluvionale o Glaciale dove la notte, le temperature minime si mantengono piuttosto basse.

E’ il caso della piana di Pezza quando in quello che, tre giorni fa, è risultato il momento di caldo più intenso di questa "ondata di caldo", la temperatura minima si è portata al ridosso degli zero gradi, come riporta il sito Neve Appennino.

Questa mattina invece la stazione meteorologica di AQ Caput Frigoris ha segnato un -1.4°C alle 6,23 del mattino. In questo momento, invece, sono presenti +15.8°C.

Dalla stazione meteorologica di Meteo Abruzzo apprendiamo dei +0.8°C di Marsia, mentre sempre dalla stazione meteorologica di Caput Frigoris dei +1.8°C di Rocca di Mezzo.

Per la prossima settimana, spiega ancora Neve Appennino, si prospetta un lieve indebolimento dell’alta pressione africana che consentirà anche lo sviluppo, pomeridiano, di isolati temporali sulla dorsale appenninica.

Generalmente il contesto rimarrà mite o molto caldo specie per il centro-sud Italia.