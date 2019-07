AGRICOLTURA TERAMO: VISITA DELEGAZIONE DELLA PROVINCIA CINESE DI YUNNAN

Pubblicazione: 08 luglio 2019 alle ore 12:14

TERAMO - Grazie all’associazione “Strade del mondo” presieduta da Giancarlo Puritani e fondata da imprenditori e professionisti teramani, mercoledì prossimo, a Teramo, una delegazione ufficiale cinese della Provincia di Yunnan si incontrerà con imprese e istituzioni locali.

L’appuntamento è per il 10 luglio a partire dalle ore 11 nella sala consiliare dellA Provincia di Teramo. La delegazione cinese, che si occupa del commercio di prodotti agricoli, in particolare di quelli biologici, è in visita nel nostro territorio per promuovere il progetto di una piattaforma di scambio sulle tecniche di coltivazione e per valutare la possibilità di importare in Cina i prodotti delle coltivazioni abruzzesi.

Al termine delle presentazioni, come da programma allegato, sono previsti brevi incontri B2B fra i delegati cinesi e le aziende del nostro territorio.

La Delegazione della Provincia Cinese di Yunnan è composta da: Kou Jie, direttore generale del Departmento of Commerce of Yunnan Province, Sun Ying, Deputy Director of Department of Commerce of Yunnan Province, Mr.Mao ShengminPrincipal Section Member, Commerce and Trade Division Department of Commerce of Yunnan Province iu Degiang, Deputy Director pf Yunnan Provincial Development and Reform Commission

La delegazione di imprenditori di Yunnan e composta da: Zhang Kai,General Manager di Kunming Baoruilai Home Economics Service Co., Zhou Linjun, general Manager della Yunnan Ruxin New Century Property Service Company, Gu Chunmei, presidente della Kunming Wuhua Science Vocational Training School, Wang Wenqiang, della Yunnan Bio vegetable Group.

Hanno assicurato la loro presenza, oltre al Presidente della Provincia e al delegato all'Agricoltura, Luca Frangioni: Emiliano di Matteo, presidente Commissione Agricoltura, Regione Abruzzo, Pierluigi Tittarelli capo dipartimento Politiche del Lavoro, Regione Abruzzo, Manola Di Pasquale, presidente Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Teramo, Luigi Iacovelli, presidente Associazione Professionisti Apicoltori d’Abruzzo

Emanuela Ripani, presidente Coldiretti Provincia di Teramo e Aziende, Donato Di Marco, presidente Confederazione Italiana Agricoltori di Teramo e Aziende , Giammarco Giovannelli, presidente Confcommercio di Teramo, Rappresentanti del Comune di Teramo, Confindustria Teramo, Università di Teramo, Facoltà di Viticoltura e Enologia, Polo Agire , aziende agricole e biologiche.

La delegazione cinese incontrerà, inoltre, anche i vertici della Camera di Commercio di Teramo.