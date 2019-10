AGRICOLTURA: IMPRUDENTE VISITA AGENZIA DOGANE DI PESCARA

Pubblicazione: 18 ottobre 2019 alle ore 16:01

PESCARA - Il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, ha incontrato, nella sede dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Pescara, il direttore interregionale Abruzzo e Lazio, Gianfranco Brosco, e Cosmo Tallino, attuale direttore dell'Agenzia di Pescara.

Durante l'incontro sono state esaminate le problematiche riguardanti le attività dell'Agenzia, con specifico riferimento alle problematiche legate alla portualità dell'Abruzzo.

È stata affrontata, inoltre, la questione relativa alla conferma dei punti di ingresso comunitari per i vegetali e prodotti vegetali, che ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo del 2017, rischierebbero la chiusura a partire dal 14 dicembre 2019.

"È stata l'occasione - ha aggiunto il vice presidente Emanuele Imprudente - per suggellare una sinergica e fattiva collaborazione fra i due organismi, in relazione alle specifiche attività che ciascuno adempie, sulla materia agricola per la movimentazione delle merci vegetali provenienti dai Paesi Terzi".