AGRICOLTURA: D'ALFONSO, ''MINISTRO SPIEGHI RITARDI EROGAZIONE FONDI AGEA''

Pubblicazione: 06 agosto 2019 alle ore 15:33

PESCARA - “In Abruzzo, ed in particolar modo nelle aree dell’entroterra abruzzese, il settore primario assume un ruolo fondamentale nel rilancio dello sviluppo economico regionale. I ritardi nei pagamenti dei fondi relativi alle misure per il biologico e miglioramento dei pascoli e prati pascolo del Psr da parte di Agea, la società che provvede all’erogazione dei premi e dei sostegni in agricoltura, sta togliendo la linfa vitale a tutto il comparto agropastorale che in attesa che si sblocchi questa situazione è costretto a rivolgersi al sistema creditizio per l’accesso al credito per assolvere agli impegni nei confronti dei fornitori e dipendenti”.

Lo dichiara il senatore del Pd Luciano D’Alfonso, ex presidente della Regione Abruzzo, che, sui ritardi nell’erogazione dei fondi all’agricoltura da parte di Agea, ha presentato una interrogazione al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio.

“I ritardi nei pagamenti – si legge nell’interrogazione – sono attribuibili, nella maggior parte dei casi, a problematiche manifestatesi nel corso delle verifiche informatiche delle domande redatte nella ced “forma grafica” che Agea ha messo in atto per determinare i pagamenti ad istruttoria automatizzata”.

Per tali ragioni D’Alfonso chiede al Ministro Centinaio “Cosa intende fare il governo per sbloccare i ritardi tecnici di AGEA in merito alla determinazione dei pagamenti alle imprese agricole e aziende del biologico abruzzesi e quali provvedimenti intende attuare per accelerare l’erogazione dei pagamenti relativi alle misure ‘a superficie’ del programma di Sviluppo Rurale”.