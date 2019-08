AGGRESSIONE ROTONDI: BELLACHIOMA, ''VICINANZA ALL'AMICO E COLLEGA''

Pubblicazione: 03 agosto 2019 alle ore 15:21

PESCARA - “Al collega parlamentare e amico Gianfranco Rotondi non posso che esprimere vicinanza per quanto è accaduto ieri pomeriggio in pieno centro a Pescara. Un episodio sicuramente deprecabile e da stigmatizzare messo in atto da due persone, che mi auguro possano essere identificate, che certo non rappresentano la Lega. Sempre e comunque sia consentita l’opportunità a un parlamentare di esprimere le proprie idee, anche mentre rilascia un’intervista televisiva”.

Lo ha dichiarato il segretario regionale della Lega per Salvini in Abruzzo, Giuseppe Bellachioma, dopo aver appreso la notizia dell’episodio di intolleranza nei confronti del deputato eletto nelle fila di Forza Italia in Abruzzo.

“Mi dispiace per Rotondi che, seppur in questo momento al governo è in una posizione diversa dalla nostra linea politica, merita rispetto anche perché lo vede come nostro alleato in Abruzzo, tanto in Regione quanto in altre città amministrate dal centrodestra. Il dialogo e il confronto sono alla base di una civile convivenza nel nostro sistema democratico – aggiunge il deputato Bellachioma – e la Lega con atti concreti sta dimostrando la propria capacità di forza propositiva di governo”.

Infine il segretario regionale della Lega conclude affermando: “Non certo sono due facinorosi a macchiare l’azione propulsiva, le idee e i progetti che il segretario nazionale Matteo Salvini sta realizzando per il bene del Paese e degli Italiani anche attraverso i lavoro dei suoi eletti in Abruzzo”.