AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE: MARSILIO, ''NASCE MODELLO AVANZATO''

Pubblicazione: 10 dicembre 2019 alle ore 18:49

L'AQUILA - "L'istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile rappresenta per la Regione Abruzzo un fiore all'occhiello".

Così, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che spiega: "La legge sulla nuova Agenzia definisce un modello di organizzazione tra le più avanzate che si possano avere. L'Abruzzo ha l'ambizione di diventare una regione pilota a livello nazionale per far fronte in maniera tempestiva e organizzata alle emergenze che purtroppo sono sempre più frequenti".

"Grazie alla nuova Agenzia regionale di Protezione Civile sarà possibile effettuare interventi in maniera più snella e repentina. A ciò si aggiunge una semplificazione burocratica e amministrativa della struttura, fino ad oggi inserita in dipartimenti della Regione e sotto un direttore che aveva anche altri settori importanti della macchina amministrativa di cui occuparsi".

"Ringrazio la maggioranza per il lavoro svolto e i gruppi di opposizione consiliare che con il loro voto di astensione e hanno dimostrato la bontà di questa iniziativa e l'utilità di questa nuova struttura", conclude Marsilio.