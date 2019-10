AEROPORTO D'ABRUZZO: UN MILIONE E MEZZO PER NUOVE ROTTE, AUMENTANO PASSEGGERI

Pubblicazione: 30 ottobre 2019 alle ore 18:26

PESCARA - Novecentomila euro in tre anni per varie e nuove destinazioni dall'estero, incluse Parigi e Berlino, e 600 mila euro, sempre in tre anni, per rotte nazionali, tra cui sicuramente Sicilia e Torino.

Questo il piano di investimenti da un milione e mezzo di euro annunciato dalla Regione per l'Aeroporto d'Abruzzo e a tal proposito, in una nota, l'assessore al Turismo Mauro Febbo fa sapere che a breve veranno pubblicati due specifici bandi per il turismo internazionale e nazionale.

L'obiettivo, spiega Febbo, "puntare ad aumentare il ventaglio delle offerte proposte dall'Aeroporto d'Abruzzo come Parigi, Berlino, Torino e Sicilia e far crescere la qualità del nostro turismo e quindi aumentare in maniera sensibile le presenze nella nostra regione".

"Proprio in questi giorni - dice Febbo - l'Enac, Ente nazionale per l'aviazione civile, ha pubblicato i dati realtivi ai numeri dei passeggeri degli aeropoti d'Italia e quello d'Abruzzo, nell'ultimo anno, ha fatto registrare dati positivi ed in crescita".

"Infatti, da settembre 2018 a settembre 2019 abbiamo un aumento di passeggeri pari al +10,2% mentre da gennaio 2019 a settembre 2019 abbiamo un trend sempre in crescita con un +7,7%. Numeri e dati che evidenziano come abbiamo passeggeri e turisti in forte aumento".

E poi Febbo aggiunge: "con i collegamenti da e per Pescara, puntiamo ad incrementare il numero di turisti incoming desiderosi di visitare l'Abruzzo per conoscere il suo bellissimo e straordinario patrimonio naturalistico e culturale. Attraverso questi nuovi voli, puntiamo a rendere ancora a faciliatare ulteriormente gli spostamenti dei passeggeri abruzzesi e, al tempoi stesso, ad incrementare l'afflusso di turisti incoming desiderosi di visitare l'Abruzzo e scoprire le bellezze naturalistiche di questa terra: dal mare alla montagna, dai parchi a tutte le nostre tipicità", conclude Febbo.