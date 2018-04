AEROPORTO D'ABRUZZO: ENRICO PAOLINI VERSO LA PRESIDENZA SAGA

Pubblicazione: 27 aprile 2018 alle ore 15:19

PESCARA - Il nuovo Consiglio di amministrazione della Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo, è ormai apparecchiato: Enrico Paolini, ex vicepresidente della Regione Abruzzo della Giunta Ottaviano Del Turco ed ex assessore al turismo, è ormai dato per certo, sarà il prossimo presidente.Tra gli altri nel cda pronta ad entrare un'altra protagonista dell'era Del Turco: l'ec consigliere regionale Antonella Bosco.

Anche se per l'ufficialità occorrerà attendere il 30 aprile, quando si riunirà l'assemblea dei soci, l'era di Nicola Mattoscio, ancora sotto inchiesta per i bilanci della Saga, si è definitivamente conclusa. L'ex presidente, infatti, si è dimesso pochi giorni fa con modalità ambigue, tanto che lo il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, ha dapprima smentito le sue dimissioni riconfermandole subito dopo.

Così, com'era nell'aria, si concretizza sempre di più il profilo di "una personalità che si è occupata a livello nazionale di turismo", l'identikit che D'Alfonso aveva tracciato per il nuovo presidente Saga. Enrico Paolini, l'esponente Pd che ha guidato la giunta regionale dopo lo scandalo Sanitopoli e l'arresto di Del Turco, il Paolini a cui si deve l'arrivo in Abruzzo della compagnia low cost Ryanair, nonché famoso volo Pescara-New York, con scalo a Bologna, che il 9 maggio del 2007 decollò dall'aeroporto d'Abruzzo dove, nel 1996, atterrò anche Sting per tenere il concerto record dei centomila spettatori. Una storia ancora motivo di vanto per Paolini, all'epoca assessore provinciale al Turismo.

Per quanto riguarda il resto del Cda, tra gli altri, anche l'avvocato Antonella Bosco. Ex consigliere regionale nella giunta Del Turco, dal 2005 al 2008, e presidente della quinta commissione Affari sociali e Tutela della salute. Si aggiungono poi, i nomi di Evelina D'Avolio, ingegnere specializzata in trasporti pubblici che lavora in Regione, e le conferme di Emilio Schirato, anche lui ingegnere, proprietario di hotel e presidente Federalberghi pescarese, e del quinto consigliere, l'imprenditore di uno dei marchi di liquirizia più famosi al mondo, Stefano Menozzi, dottore in Economia aziendale e amministratore della Menozzi-De Rosa di Atri. (a.c.)

MATTOSCIO: "BILANCIO POSITIVO DI QUESTI TRE ANNI"

"A conclusione del mio mandato - dichiara in una nota Nicola Mattoscio - desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a tutto il personale Saga, al management, al direttore generale, ai consiglieri e ai sindaci, per la fattiva collaborazione registrata nei miei confronti e, soprattutto, rispetto alla Società in un periodo di attività gestionale complesso, pieno di criticità, e molto impegnativo".

"Sono merito di un vincente gioco di squadra i positivi risultati raggiunti - prosegue Mattoscio - nel risanamento dei conti con tre esercizi consecutivi chiusi in utile e con trend favorevole anche per l'esercizio in corso, nonostante le significative riduzioni della contribuzione annuale della Regione Abruzzo; nella ridefinizione della mission aziendale con l'adozione di un sostenibile Progetto Industriale, anche con riferimento alle normative europee; e nell'efficientamento della gestione tipica con notevole incremento del numero di passeggeri, da 556 mila del 2014 a 667 mila del 2017, fino a circa 700 mila programmati a conclusione del 2018".