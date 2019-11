AEROPORTO D'ABRUZZO: MARCOZZI, ''SOLO ANNUNCI ALLA STAMPA, NESSUN ATTO CONCRETO''

Pubblicazione: 19 novembre 2019 alle ore 18:36

L'AQUILA - "L'assessore Febbo tiene fede alla linea seguita da tutta la Giunta regionale di centro destra, puntualissima a fare comunicazioni e immobile nella produzione degli atti".

Così, in una nota, il capogruppo M5S Sara Marcozzi a seguito della risposta dell'assessore Mauro Febbo all'interpellanza discussa in sede di Consiglio regionale.

"Anche sulla mancata pubblicazione dei bandi per le nuove tratte dell'aeroporto d'Abruzzo, non sono arrivate risposte esaustive. Abbiamo letto sulla stampa e sui social network grandi annunci al riguardo, ma la realtà dei fatti è che ad oggi i bandi non sono stati presentati. La pianificazione dei voli è in grave ritardo ed è urgente che si intervenga il prima possibile, altrimenti le aziende sceglieranno altri scali al posto dell'Aeroporto d'Abruzzo, provocando danni ingenti a tutta l'economia regionale", conclude Marcozzi.