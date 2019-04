A PESCARA la SALA OPERATIVA STAZIONE DI SULMONA, BUFERA POLITICA SU TRENITALIA

Pubblicazione: 04 aprile 2019 alle ore 11:52

SULMONA - Si regisra inqueste ore una vera e propria levata di scui all'ipotesi del trasferimento a Pescara della sala operativa della stazione ferroviaria di Sulmona (L'Aquila). Il trasferimento era stato annunciato già nel novembre dell'anno scorso da Trenitalia per una questione di organizzazione.

Prende decisa poszione contro questa ipotesi l'assessore alle Aree Interne e del Cratere, Guido Quintino Liris

"Le aree interne della regione e segnatamente quella Peligna, non possono permettersi ulteriori scippi come quello annunciato da Trenitalia. Un' ipotesi incomprensibile e pretestuosa poiché sussistono tutte le condizioni per lasciare la Sala Operativa dove si trova e perché lo spostamento rappresenterebbe un ulteriore vulnus in termini occupazionali ed economici su un territorio già fortemente penalizzato da altri analoghi interventi. Nelle prossime ore chiamerò i vertici nazionali di RFI per analizzare la situazione e considerare misure alternative a quelle ipotizzato",

Sul piede di guerra anche la Cgil, che temono anche una sensibile perdita di posti di lavoro.

"Confidiamo nella politica locale e regionale affinché dimostrino realmente nei fatti e non solo negli annunci, di voler promuovere una politica che salvaguardi realmente le aree interne scongiurando quel progressivo spopolamento al quale stiamo assistendo da tempo", spiega il sindacat, che aggiunge: "ad oggi la sala operativa regionale dislocata a Sulmona ha fatto registrare indiscutibili livelli di efficienza e funzionalità riconosciuti anche in ambito nazionale - aggiungono i tre - la necessità di doversi interfacciare fisicamente con la sala controllo circolazione di Rfi, inaugurata sempre lo scorso anno a Pescara, appare a nostro avviso del tutto pretestuosa, dal momento che le necessarie attività di interlocuzione possono tranquillamente generarsi in remoto".

È intervenuta a riguardo ancheil consigliere Marianna Scoccia che ha incontrato il sottosegretario alla giunta regionale Umberto De Annuntiis insieme al sindaco di Sulmona Annamaria Casini, al suo vice Luigi Biagi e ai consiglieri comunali Franco Di Rocco e Andrea Ramunno.

"Abbiamo affrontato il problema del trasferimento della sala operativa regionale di Sulmona - spiega Scoccia - Il nostro impegno è sempre a tutela del territorio, per questo diciamo basta scippi nelle aree interne".

"Abbiamo affrontato la situazione della sala operativa regionale di Sulmona per scongiurarne il trasferimento, all'interno di un piano di rilancio della nostra stazione. "Rincontreremo il sottosegretario per definire una strategia complessiva su tale tema per il nostro territorio, sia per quanto riguarda il miglioramento del trasporto locale che quello su ferro, nella consapevolezza che questo è uno degli aspetti su cui si gioca il riequilibrio per lo sviluppo del centro Abruzzo", è il commento del sindaco Casini.