L'AQUILA: ADDIO A PAOLO SCIPIONI, CON IL RISTORANTE

TRE MARIE HA SCRITTO LA STORIA DELLA CUCINA LOCALE

Pubblicazione: 14 aprile 2018 alle ore 11:30

L’AQUILA – Lutto nel mondo della ristorazione storica aquilana: è venuto a mancare all’età di 92 anni Paolo Scipioni, per quasi un secolo titolare con la famiglia del ristorante Tre Marie, nell’omonima via del centro storico.

Scipioni ha vissuto a Frascati per alcuni anni dopo il terremoto, con la compagna Nanda, ed era tornato all'Aquila da pochi mesi.

Non solo ristoratore, per un periodo anche presidente dell’Aquila calcio, ha trascorso una vita intera in via Tre Marie, raccogliendo storie e ricette delle antiche famiglie aquilane, raccolte nel volume L’Abruzzo nel piatto, scritto da Sergio Adriani.

I funerali si terranno lunedì 16 aprile alle 11 a San Pio X al Torrione.

"Con Paolo Scipioni scompare non solo un re della ristorazione, ma il simbolo di un'epoca straordinaria della nostra città", scrive in una nota il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

"Per anni il ristorante Tre Marie è stato punto di riferimento per la tradizione culinaria abruzzese e per i tanti esponenti del mondo culturale, politico e civico nazionale ed internazionale che erano soliti visitare L'Aquila. Da Fellini ad Andreotti a Bartali, in tanti hanno potuto apprezzare il nostro territorio in uno dei tanti gioielli che il centro storico custodiva prima del terremoto. Ai familiari di Scipioni le più sentite condoglianze".