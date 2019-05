ACQUA GRAN SASSO: BERARDINI (M5S), ''SUBITO RISORSE A COMMISSARIO''

Pubblicazione: 09 maggio 2019 alle ore 16:49

ROMA - "Da qualche giorno abbiamo avuto la conferma il Governo depositerà al Senato della Repubblica un emendamento per il commissariamento per la messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso".

Così, in una nota, il deputata M5S Fabio Berardini, che commenta: "Dopo anni di silenzio da parte delle forze politiche che ci hanno preceduto al Governo ed in Regione Abruzzo, finalmente lo Stato agisce con un segnale concreto".

"Durante la fase di conversione del Decreto sbloccacantieri e la successiva emanazione del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri - conclude - ci batteremo duramente come rappresentanti abruzzesi per lo stanziamento per il Commissario straordinario delle risorse necessarie per avviare la progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza".